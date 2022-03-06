健康湯水食譜｜牛肝菌百合粟米湯消渴和胃健脾去濕　痛風人士慎服

牛肝菌百合粟米湯有助消渴、和胃、消滯、健脾、去濕。若脾胃功能差，體內濕氣排不走，會感到身體很重、四肢乏力、心情抑鬱。

攝影︰尹嘉蔚



這款素湯「牛肝菌百合粟米湯」有助去濕、健脾。牛肝菌多數以乾貨出售，與蟲草花一樣、乾冬菇一樣要浸發使用。浸過牛肝菌的水要留起，因為菌香精華盡在其中，可以煲湯、煮麵、煮飯，增加香氣。不過，註冊中醫師潘仲恆提醒便泄者忌食牛肝菌，以免加重症状，痛風人士也要盡量少食。

牛肝菌百合粟米湯助健脾去濕。

牛肝菌百合粟米湯的材料，各自的功效簡略如下︰

牛肝菌︰祛風寒、舒筋絡

合桃︰補腎強腰

百合︰養陰潤肺

粟米︰除煩止渴

紅蘿蔔︰清熱解毒

陳皮︰健脾化痰



便泄者忌食牛肝菌，以免加重症状。

牛肝菌百合粟米湯食譜

按圖深入了解食材的療效︰

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註冊中醫師潘仲恆對「牛肝菌百合粟米湯」的食用建議︰

牛肝菌百合粟米湯可消渴、和胃、健脾去濕。

每周可飲2-3碗。一般人可服，便泄者忌食牛肝菌，以免加重症状，痛風人士盡量少食。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



牛肝菌百合粟米湯，痛風人士宜減少飲用分量。

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牛肝菌百合粟米湯（煲/Boil）

4人分量 1級難度 1小時

材料︰

牛肝菌20克

鮮百合1個

粟米1條

紅蘿蔔1條

合桃20克

陳皮3塊

水2公升

鹽適量

做法︰

1.牛肝菌洗淨，浸發約1小時，留起浸牛肝菌的水。

2.洗刷鮮百合，其他材料沖淨，粟米及紅蘿蔔切件。

3.湯鍋內加入清水，放入粟米、紅蘿蔔、浸過牛肝菌的水，用大火煲滾。

4.加入牛肝菌、合桃及陳皮，再煲滾後改細火煲45分鐘。

5.打開鍋蓋，加入鮮百合煮15分鐘。

6.最後加鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

牛肝菌用暖水浸，加快浸發時間。

浸過牛肝菌的水有香味及鮮味，不要浪費。

鮮百合容易煮散，將近煲好前15分鐘才加入，可吃到百合。