飲食熱話｜網民洋蔥發芽再種蔥自給自足　發芽後營養更高3種食物

根莖類食材發芽後仍可食用？早前有網民在社交平台的群組發出帖文，表示家中的洋蔥已長出了好長的芽，詢問大家應該繼續種還是棄掉，怎料引來大量網民回應，紛紛分享自己「種」的洋蔥，更熱議種出來的蔥是否可以食用，笑言可以自給自足。



Omicron變異株引發的疫情持續，為免減少外出，市民會在家中儲量。當蔬果類食材擺放時間久了，或會出現發芽的情況，就如社交平台群組「今晚煮乜好」的其中一位網民。在帖文中可看到網民的洋蔥不止發芽，更長出了長度約10cm多的蔥。雖然網民本來只想從群組中得到解答，但竟然引來大家分享家中種洋蔥，不論是水種或是泥種都各有捧場客，有網民更種至開花！

網民在社交平台發出帖文，表示家中的洋蔥已長出了好長的芽，詢問大家應該繼續種還是棄掉。（Facebook@今晚食乜好）

洋蔥蒜頭乾蔥頭成盆栽 生長出的蔥段可食用？

筆者細看留言，發現大多數網民都是以水種方式將洋蔥、蒜頭等料頭延續生命，部分生長茂盛有如盆栽，笑言是西式水仙花。網民指洋蔥發芽後可以將底部浸水，令蔥頭慢慢生長；而有經驗的網民稱，當蔥長高至某高度後洋蔥會成空心，蔥段可以用作炒菜。

請按圖看網民洋蔥、蒜頭等料頭「盆栽」：

網民分享自家洋蔥時，同時伴隨一個問題「條蔥可以食嗎？」，有人回應可以，味道像普通蔥；有人回應不可以，好像帶有毒素的。事實上大多的根莖類食材發芽後、生長出的蔥也是可以食用的，雖然口感會變差、營養價值降底，但仍是可安心食用。當中食材如大蒜、黃豆及芽菜類，發芽後營養價值會更高，一樣可以煮食用。

請按圖看發芽後可食用的8種食物：

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8種發芽後可食用的食物：



發芽後營養價值降低：

1. 薑

2. 花生

3. 番薯

4. 紅蘿蔔

5. 洋蔥



發芽後營養價值更高：

6. 大蒜

7. 黃豆

8. 芽菜類



薯仔發芽後存毒素不能吃 誤吃有損健康

除了以上的食物容易發芽外，薯仔也是其中之一，不過它跟以上的食物不同，因為薯仔發芽後千萬不能吃！根據食安中心資料顯示，「食用植物中的天然毒素」，它存在於多種植物之內，通常是植物自行產生以抵禦細菌、真菌、昆蟲和捕獵者等威脅，不乏平日常吃的食物。

薯仔發芽絕對不能食用，因內含天然毒素「茄鹼」，誤吃這些有毒物質可能有損健康。（Gettyimages）

薯仔發芽後會產生大量的「茄鹼」，這是一種天然毒素，因特性耐高溫，即使切除牙體或經過高溫烹調後，仍會有毒素存在食用後可能出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重可能導致意識不清，因此發芽後不能食用。建議薯仔買回來放在陰涼通風處，若放雪櫃或曬到太陽，反而會更容易發芽。

資料來源：食安中心／台灣營養師王貞云