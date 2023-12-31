秋葵水好處｜降血壓治膝痛飲1個月血糖顯著降 哪個時間飲最有效？

秋葵一向被譽為「綠人參」，營養價值眾多，而日本骨科醫生就推出一本專門探討「秋葵水」養生功效的著作，引用多個病例，證明秋葵水能降血糖、降血壓、改善膝痛和腰痛等，效果就連醫生都訝異。秋葵水做法簡單，而且成本低，以下將介紹它的製法。



骨科醫生推薦秋葵水 降糖尿血壓治膝痛五十肩

日本市橋診所院長、日本骨科學會專科醫師、醫學博士市橋研一，本身主治膝關節炎等症狀，後來研發出以秋葵水等飲食療法作為治療主軸，大力向外推祟秋葵水好處，並推出《秋葵水奇效養生法》。他指，平時來看症的骨科患者，有許多是基於糖尿病引起的動脈硬化，產生腰部和膝蓋疼痛的症狀，而秋葵水正是治療方法之一。

他又提到，有位血壓高的病人，平時有食開降血壓藥，但相比飲秋葵水，後者的降血壓功效竟然更強，病人甚至覺得是否可以從此不吃藥。書中有6個不同病例，分別有椎間盤突出、動脈硬化、血糖高、靜脈曲張、五十肩、膝痛、異位性皮膚炎等問題，都靠秋葵水紓緩。

骨科醫生市橋研一以秋葵水等飲食療法作為治療主軸，並著書介紹秋葵水好處。（photo-ac）

以其中一位六旬糖尿病婦人為例，她十幾歲時已因運動勞損受傷，膝蓋留有舊患，間中會劇痛，並因積水而造成水腫，隨年增長，膝蓋甚至變形。市橋研一就診斷她為退化性關節炎，軟骨亦已磨損。此外，正常人的血糖值為110mg/dl以下，而她的血糖值卻高達312mg/dl；另一個血糖狀態指標「糖化血色素」（HbA1c），亦達11.7%（正常水平為4.6-6.2%）。

秋葵水飲1個月已見成效 半年後更獲准減藥

醫生叮囑她就醫，而她亦接受飲食療法指導，開始飲用秋葵水。結果，僅1個月後它的血糖值已降至120mg/dl，糖化血色素（HbA1c）則降至9.2%。飲用5個月後，兩個數值分別是103mg/dl與5.4%，回復正常水平，糖尿病和動脈硬化得到改善，效果讓醫生也大為驚訝，經診斷後更獲批准減藥。

糖尿病人飲用秋葵水1個月後，血糖值已明顯下降。（photo-ac）

至於秋葵水為何能幫助養生，市橋研一表示：「秋葵水有效的成分就是酵素，酵素是引起生物體內諸多化學反應的物質，能將攝取的食物進行消化、吸收和代謝。」他指酵素掌管著啟動身體代謝機能、促進荷爾蒙分泌等重要功能，因此飲用秋葵水有助提醒身體機能，逐漸改善各種症狀。

請按下圖看秋葵水製作方法：

秋葵水食譜



材料：



生秋葵：5根（日本或其他產地的秋葵皆可）

水：100-180毫升



做法：

將秋葵的蒂頭切除。

將步驟1的秋葵切口朝下，放入瓶子或杯子裡，加入可以浸泡秋葵的水量。

蓋上蓋子或保鮮膜，放入冷藏約8-12小時。將秋葵取出後即可飲用。



秋葵水點飲最有效？

醫生建議每天早上飲用1-2杯秋葵水，不論餐前或餐後皆可，並需於24小時內飲用完畢。他補充，秋葵水可以冰鎮或常溫飲用，亦可加入溫水，調整至與體溫相近的溫度，但是不可以冷凍保存或加熱，因為酵素在人類和動物體內作用，活性在攝氏35至45度時最高，高溫和低溫都會導致酵素失去活性，所以若你以攝取酵素為目的，當然就不建議加熱或冷凍了。此外，別把秋葵浸泡在醋等液體，避免酸鹼值被破壞，這樣才能使多數酵素容易地被活化。

若想了解如何挑選秋葵，可看下圖：

入廚貼士｜秋葵該如何挑選？蔬菜達人教4大要訣蒂頭不能蒼白乾燥

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