菠菜營養｜抗氧化助防癌補鐵宜快炒　專家教1種煮法保95%維他命C

菠菜營養價值高，其中含豐富的抗氧化物及維他命A、C，平日最常見的水煮烹調方法會令其維他命C大為流失。若不想營養流失過半，有一個更好又簡單的方法，最能保留菠菜中的營養。



菠菜營養價值高，不過烹調方法錯誤或會令當中的維他命C流失。（VCG）

菠菜5大健康好處 抗氧化助防癌改善貧血

菠菜屬於莧菜科，富含維他命、礦物質和抗氧化劑等營養素，有助細胞抗氧化、預防癌症等功效。適量進食菠菜更能為身體帶來以下5個健康好處，請按圖了解：

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菠菜固然有益，但以下3種人士或需注意食用菠菜的分量，避免影響健康：



1.患腎結石者需留意菠菜的食量，不宜單次大量攝取高草酸的食物。

2.服用薄血藥人士需注意，菠菜中的維他命K有促進凝血功能。

3.腎臟功能不好人士，不宜攝入過多鉀，增腎臟負擔。



水煮、蒸煮、微波爐哪種煮法能夠保留營養？

順天堂醫科大學營養科系長高橋德江醫生，曾在日本醫學節目《恐怖醫學》中指出菠菜含有豐富維他命C，每日進食130克菠菜（約半扎）已經接近成人一天所需的維他命C。不過，若用錯了烹煮方法，會令維他命C大大流失。想好好攝取菠菜中的維他命C，應該怎麼煮最好？

水煮、蒸煮、微波爐那種煮法能夠保留營養？（cheetah／Photo AC）

請按圖看各烹調方法剩下的維他命C：

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快速油炒利葉酸釋放

此外，台灣營養師李婉萍亦指以中式快速油炒的方式烹煮菠菜，能增進葉酸釋放，有利吸收，大家可以根據菠菜菜式而選擇合適的烹煮方法。

中式快速油炒的方式烹煮菠菜，會增進葉酸釋放，有利吸收。

資料來源：日本節目《恐怖醫學》／healthline／台灣營養師李婉萍