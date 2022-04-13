減肥｜久坐致宮寒婦科醫生揭下半身肥胖元兇　8食材湯水暖宮瘦臀

不少女士都有下半身肥胖問題，臀部、大腿的贅肉相當難減，日本健康節目《健康就要X》請來婦產科醫生剖析箇中原因，發現跟「宮寒」有莫大關係。專家就教大家用1個簡單方法辨別自己有沒有宮寒，並請來盤骨矯正專家教大家暖宮運動，記者亦羅列出一些暖宮食材，有助改善下半身肥胖。



日本健康節目《健康就要X》，每一集都會請來各界專家講解健康問題，如其中一集就探討了女士常見的「下半身肥胖」，它的成因不獨是水腫或少運動，櫻井婦產科診所院長櫻井明弘認為，下半身肥胖是跟宮寒有關。我們常聽到中醫說「宮寒」，說是女性常喝凍飲、穿露腰裝讓肚子著涼等所致，不過櫻井院長就集中於「經常坐著」這一點去闡述宮寒問題。

櫻井婦產科診所院長櫻井明弘認為下半身肥胖與宮寒有關。（節目截圖：《健康就要X》）

宮寒易致新陳代謝減慢 積聚脂肪

櫻井院長指，宮寒代表住子宮附近的血管不流通，如果不理會，除了會嚴重經痛，還可能導致月經失調。他解釋：「子宮在女性體內負責多種重要功能，而子宮動脈則負責將血液送入子宮，當這兩條動脈出現血液流動受阻，就引起宮寒。」當女性宮寒，將連帶整個下半身血液循環不好、新陳代謝減慢，後果就是體內廢物難以帶走，脂肪因而積聚於下半身。

中間打橫的兩條就是子宮動脈，若血液流動受阻、無法送到子宮，就會引起宮寒，帶來新陳代謝減慢、脂肪積聚等後果。（節目截圖：《健康就要X》）

久坐血流不通致下半身肥胖 男性亦然

成因方面，櫻井明弘歸咎於現代人長期坐著不動，因為我們的坐姿會令身體屈曲、壓迫到血管，使子宮動脈如同在一個摺扁的狀態，血液便運行不通。他補充，其實男性坐著時，盤骨血液一樣流動受阻，所以男性都會有下半身肥胖問題。

節目組以紙模型模擬人體，膠管就代表子宮動脈。當紙板模型摺起（如同人體坐姿），膠管也會被屈曲壓扁。（節目截圖：《健康就要X》）

想知道自己有否宮寒，方法原來是要摸自己的臀部，若冷冰冰的即代表有宮寒了。（節目截圖：《健康就要X》）

子宮動脈受壓 胎兒或會因缺營養死於腹中

節目組找來有下半身肥胖問題的吉田小姐來做測試，請她去照子宮動脈超聲波，結果令人擔憂。醫生指，一般人的聲波形態是有高低起伏，但中間不會中斷；然而，吉田小姐的超聲波圖片居然有斷層，代表該部位血液已停止流動，更令人驚訝的是，血液甚至有倒流現象。醫生解釋：「因為子宮動脈受到壓迫，血液便由變窄位置向反方向流動。」他指幸好吉田小姐沒懷孕，若孕婦身上發生這個狀況，必須即時生產，否則胎兒可能會因為得不到營養，最終胎死腹中！

請按下圖睇吉田小姐子宮動脈超聲波與一般人的分別：

講完成因和嚴重性，到底宮寒需怎麼解決？節目邀來盤骨矯正專家柳澤友子，傳授3組暖宮運動，每日只需3分鐘，足以令內臟脂肪減少1/4。柳澤小姐說，暖宮運動主要針對3個位置——以子宮為中心的腹部、臀部到大腿、膝頭到腳尖，3個部位將各自進行鍛煉，目的為促進下半身血液循環。此3個動作需順序做，並且每日早晚都要做。而吉田小姐進行運動3周後，內臟脂肪和皮下脂肪都明顯下跌。

請按下圖睇暖宮運動的動作：

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進行暖宮運動3星期後，吉田小姐不但子宮超聲波再冇斷層和倒流，內臟脂肪更減去1/3，大腿和小腿的皮下脂肪也比之前減少。

食刺身時一定要食薑！

想改善宮寒，除了做運動外，其實亦可以從飲食中著手，筆者曾訪問過註冊中醫師邱穎琳，有關宮寒的飲食宜忌。她指除了戒凍飲外，其他「生冷嘢」如：綠豆沙、西瓜、綠茶或雪糕等同樣可免則免。邱醫師指香港女生的部分飲食習慣對子宮不太有益，有些女生為減肥食沙律，有些則對日本菜情有獨鍾，不時食刺身放題，她建議：「食刺身時一定要食薑，可減少寒涼影響，並有解海鮮寒濕的功效。至於沙律，可在雪櫃拿出來放一放涼再吃。」她又叮囑女士們別吃太多生冷食物，又宜配搭一些飯類，以養脾胃。

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請按下圖睇8種養宮食材和湯水茶飲：