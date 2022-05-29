漢堡扒食譜｜美味定型不靠麵包粉！一個秘訣漢堡更快熟

網友威媽在Facebook廚藝公社分享：最近突然好想吃漢堡扒，但其實外面的漢堡扒威媽不喜歡，所以決定自己動手試試看。



漢堡扒要好吃聽說要加麵包粉，但減醣中的威媽想要先試試不加版本；另外，加豆腐也是口感升級的秘密，威媽還是想要先用原始食材來做看看。

漢堡扒食譜（點圖）

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食材：

1. 豬絞肉：300公克

2. 西芹：少許

3. 黃甜椒：少許

4. 紅甜椒：少許

5. 粟米粒：少許

6. 蔥花：少許



調味料：

1. 醬油：1湯匙

2. 米酒：1湯匙

3. 鹽巴：少許

4. 白胡椒粉：適量



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做法：

1. 將蔬菜加入絞肉中混合

2. 加入所有調味料後甩出黏性並捏成球狀

3. 捏成型後中間壓一個洞（聽說是可以讓肉較快熟）

4. 熱油鍋下鍋煎

5. 待定型後再輕輕翻面

6. 蓋上鍋蓋燜一下

7. 筷子戳一下，沒有血水流出就熟了



確認中心有沒有熟的方法還有：筷子戳過去之後摸一下筷子尖端，如果筷子是熱的就代表裏面熟了。蔬菜可加可不加，或是加自己喜歡的菜。再來匙香油的話味道更好喔！

聽說加了豆腐的口感會更棒，威媽這次試無豆腐版，也是蠻好吃的。



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