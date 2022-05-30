蛋糕食譜｜蛋白質蛋糕微波爐2分鐘做到！蛋白質粉唔一定做飲料
撰文：Goody25
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對於想要攝取很多蛋白質的朋友，蛋白質粉是一個不能缺少的補充劑食品之一。但是你知道蛋白質粉除了可以沖泡成飲料來喝之外，也可以製作成甜點來吃嗎？
這裏要介紹的蛋白質蛋糕食譜，製作方法超簡單，你也可以在家裏試試做！
蛋白質蛋糕食譜（按圖👇👇👇）
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材料： - 4人份
· 蛋白質粉 - 80g
· 雞蛋 - 2粒
· 發粉 - 1/4勺
· 豆奶 - 1/2紙杯
· 原味酸奶 - 150g
· Granola - 適量
步驟：
1. 在碗中加入蛋白質粉、發粉和雞蛋攪拌均勻。*雞蛋分兩次加入
2. 倒入豆奶攪拌均勻製作麵糊。*豆奶不要一次過倒入，分幾次加入
3. 攪拌好的麵糊倒入到一個耐熱的容器或是蛋糕焗盤裏，用微波爐微波2分鐘。
4. 最後在微波好的蛋糕上，倒原味酸奶和一些脆脆的Granola就可以享用了！
看了整個步驟是不是覺得超簡單的呢？而且蛋白質粉還可以做成蛋糕來吃真的意想不到，如果厭倦喝蛋白質飲料的你，或許可以做成蛋糕來吃也是一個不錯的方法！
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