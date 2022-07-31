陰道健康食物｜堅果防乾澀奇異果護黏膜　5種食物抗炎減細菌黏附

天氣愈來愈熱，汗水也大噴發，私密處搔癢或異味困擾的患者愈來愈多，醫師提醒，很多原因都會提高私密處感染概率，除了日常生活要避開NG（不良）行為之外，多吃可以保養「小妹妹」的食物，也能降低私密處問題。



這3個原因提高私密處感染

台灣新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹表示，女生的私密肌比較脆弱，一旦睡不好、穿不適合的衣服、或是清潔有問題，就很容易發生感染，造成搔癢或異味。

▼私密處保養食物有哪些？（按圖看清 👇👇👇）

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她建議，平常可以多吃保養私密處的食物，能降低感染，避免搔癢和臭味。

1. 鳳梨、奇異果：

高維他命C的水果可以提升黏膜的防護力，減少發炎，維持私密處的弱酸性環境。

2. 蔓越莓：

蔓越莓可以維持女生尿道與陰道健康，其中的「前花青素」可以使細菌不容易附着在私密處。

3. 乳酪：

乳酪中天然的益生菌可以維持陰道菌叢生態，平衡私密處酸鹼值，建議選擇無糖乳酪。

4. 大蒜：

大蒜是超強的抗菌食物，可以抑制壞菌在陰道內繁殖，減緩發炎症狀，記得是用吃的，不是擦的！

5. 堅果：

堅果有豐富微量元素，其中的維他命E可以預防陰道乾澀。

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平常保養可多吃 有症狀再吃就太晚

台灣張瑜芹醫師也提醒，女生們如果私密處有不舒服還是要儘快就醫，有症狀才吃這些食物是絕對來不及的，要趕快吃藥才行。日常的保養則可以多攝取這些食物，才能慢慢打造健康的私密處環境。

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