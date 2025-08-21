處暑飲食2025｜暑濕未散易傷脾　中醫推7食物3湯水滋陰潤燥防秋乏

二十四節氣處暑，2025年處暑是8月23日，是繼立秋之後，秋天的第二個節氣。處暑意思是暑氣減退或終止，「處」有躲藏、終止的意思，即代表暑氣將退而秋天漸近。處暑後，氣溫由炎熱轉趨涼快，人體會進入一個周期性的調整階段，飲食上亦應作出調整，著重滋陰潤燥、益氣養陰，以防秋乏症狀。



處暑飲食｜暑濕之氣最易傷脾 入秋宜益氣養陰

處暑正處於由熱轉涼的交替時期，秋季名義上已經來臨，但暑氣仍未完全消退，又有「爭秋奪暑」之稱。由於是交替之間，人體自然進入一個周期性的調整階段，身體會有懶洋洋的疲乏感，俗稱「秋乏」。在中醫學來說，秋乏是彌補盛夏季節帶來人體損耗的反應，即夏天累積的暑濕之氣未被秋氣完全驅散，暑濕之邪最易傷脾。當暑濕困脾時，身體會容易感到疲乏，甚至無胃口、腹脹及泄瀉，因此要預防或改善秋乏症狀，宜益氣養陰。

春夏交替之間有「春困」；夏秋交替之間亦有「秋乏」。（陳永武攝）

處暑飲食｜多吃滋陰潤燥食物 忌吃燥熱辛辣

處暑期間應保持飲食清淡，多吃滋陰潤燥、補氣的食物，如蜂蜜、雪耳、沙參、玉竹、芝麻、秋葵及螺頭等，有助緩解處暑帶來的不適；少吃油膩的肉食、辛辣、燥熱和燒烤類食物，如辣椒、生薑、花椒、蔥、酒等，以免傷人體陰分（滋潤身體的物質），加劇燥熱症狀。

處暑可多吃滋陰潤燥、補氣的食物，如蜂蜜、雪耳、沙參、玉竹、芝麻、秋葵及螺頭等。（資料圖片）

秋天還可多吃水果以最快的方法達至滋陰潤燥之效，以雪梨為例，根據《本草通玄》中形容，梨能清六腑之熱；煮熟的梨子能滋五臟之陰，不論是生吃或熟食，都是秋天潤燥之選。

處暑飲食｜處暑宜吃水果

火龍果：清熱涼血、潤腸通便。

蜜瓜：清熱、解煩渴及利小便。

楊桃：清熱生津、利水解毒。

蘋果：健脾開胃。

無花果：潤肺止咳、清熱潤腸。

木瓜：健胃消食。

雪梨：生津止渴及潤燥化痰。

處暑飲食｜處暑飲咩湯？

處暑天氣結合了燥與溫熱，即「溫燥」，可多利用潤燥的食材如雪耳、沙參、玉竹等煲湯，以改善秋乏及燥熱症狀。以下推介3款湯水宜入秋飲用：

處暑湯水1：雪梨無花果豬骨湯

雪梨無花果豬骨湯食譜｜滋陰潤肺 加1種食材更補腎

雪梨無花果豬骨湯食譜

雪梨無花果豬骨湯食譜（3-4人分量）

材料：

雪梨2個

蘋果2個

無花果乾8-10粒

栗子8-10粒

豬骨半斤

水2公升

鹽少許

酒少許

做法：

1.雪梨、蘋果洗淨後去芯及切塊，栗子去殼備用。

2.無花果乾浸洗乾淨。

3.豬骨以凍水汆水，其間可加少許酒辟腥。

4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

處暑湯水2：沙參玉竹雪耳百合湯

沙參玉竹雪耳百合湯食譜｜滋陰止皮膚痕癢 濕重者注意飲用

沙參玉竹雪耳百合湯食譜

沙參玉竹雪耳百合湯食譜

材料

沙參15克

玉竹20克

鮮百合2個

雪耳1個

無花果3顆

瘦肉400克

水2公升

鹽適量

做法

1. 把所有材料浸洗乾淨，雪耳浸30分鐘至發大，去走中間較硬部分再撕成小塊；鮮百合切走頭尾部分，逐瓣剝出。

2. 凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒辟走羶味。3. 除鮮百合外，所有材料凍水放進鍋，大火煲滾後再轉中小火煲1小時。

4. 將鮮百合加到湯裡，再煲15分鐘，並加少許鹽調味，即成。

處暑湯水3：沙參玉竹雪梨湯

沙參玉竹雪梨湯食譜｜特別適合乾燥肌潤膚潤燥

沙參玉竹雪梨湯食譜

沙參玉竹雪梨湯食譜

材料

沙參50克

玉竹20克

雪梨3個

粟米1條

南杏10克

蜜棗4粒

水2升

鹽適量

做法

1.將沙參全部材料洗淨，粟米去衣。

2.將沙參及玉竹浸20分鐘，切開雪梨。

3.煲滾水，加入全部材料。

4.轉中火煲1小時，加鹽調味完成。