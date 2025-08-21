處暑飲食2025｜暑濕未散易傷脾 中醫推7食物3湯水滋陰潤燥防秋乏
二十四節氣處暑，2025年處暑是8月23日，是繼立秋之後，秋天的第二個節氣。處暑意思是暑氣減退或終止，「處」有躲藏、終止的意思，即代表暑氣將退而秋天漸近。處暑後，氣溫由炎熱轉趨涼快，人體會進入一個周期性的調整階段，飲食上亦應作出調整，著重滋陰潤燥、益氣養陰，以防秋乏症狀。
處暑飲食｜暑濕之氣最易傷脾 入秋宜益氣養陰
處暑正處於由熱轉涼的交替時期，秋季名義上已經來臨，但暑氣仍未完全消退，又有「爭秋奪暑」之稱。由於是交替之間，人體自然進入一個周期性的調整階段，身體會有懶洋洋的疲乏感，俗稱「秋乏」。在中醫學來說，秋乏是彌補盛夏季節帶來人體損耗的反應，即夏天累積的暑濕之氣未被秋氣完全驅散，暑濕之邪最易傷脾。當暑濕困脾時，身體會容易感到疲乏，甚至無胃口、腹脹及泄瀉，因此要預防或改善秋乏症狀，宜益氣養陰。
處暑飲食｜多吃滋陰潤燥食物 忌吃燥熱辛辣
處暑期間應保持飲食清淡，多吃滋陰潤燥、補氣的食物，如蜂蜜、雪耳、沙參、玉竹、芝麻、秋葵及螺頭等，有助緩解處暑帶來的不適；少吃油膩的肉食、辛辣、燥熱和燒烤類食物，如辣椒、生薑、花椒、蔥、酒等，以免傷人體陰分（滋潤身體的物質），加劇燥熱症狀。
秋天還可多吃水果以最快的方法達至滋陰潤燥之效，以雪梨為例，根據《本草通玄》中形容，梨能清六腑之熱；煮熟的梨子能滋五臟之陰，不論是生吃或熟食，都是秋天潤燥之選。
請按圖看處暑宜吃水果：
處暑飲食｜處暑宜吃水果
火龍果：清熱涼血、潤腸通便。
蜜瓜：清熱、解煩渴及利小便。
楊桃：清熱生津、利水解毒。
蘋果：健脾開胃。
無花果：潤肺止咳、清熱潤腸。
木瓜：健胃消食。
雪梨：生津止渴及潤燥化痰。
處暑飲食｜處暑飲咩湯？
處暑天氣結合了燥與溫熱，即「溫燥」，可多利用潤燥的食材如雪耳、沙參、玉竹等煲湯，以改善秋乏及燥熱症狀。以下推介3款湯水宜入秋飲用：
處暑湯水1：雪梨無花果豬骨湯
雪梨無花果豬骨湯食譜（3-4人分量）
材料：
雪梨2個
蘋果2個
無花果乾8-10粒
栗子8-10粒
豬骨半斤
水2公升
鹽少許
酒少許
做法：
1.雪梨、蘋果洗淨後去芯及切塊，栗子去殼備用。
2.無花果乾浸洗乾淨。
3.豬骨以凍水汆水，其間可加少許酒辟腥。
4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。
處暑湯水2：沙參玉竹雪耳百合湯
沙參玉竹雪耳百合湯食譜
材料
沙參15克
玉竹20克
鮮百合2個
雪耳1個
無花果3顆
瘦肉400克
水2公升
鹽適量
做法
1. 把所有材料浸洗乾淨，雪耳浸30分鐘至發大，去走中間較硬部分再撕成小塊；鮮百合切走頭尾部分，逐瓣剝出。
2. 凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒辟走羶味。3. 除鮮百合外，所有材料凍水放進鍋，大火煲滾後再轉中小火煲1小時。
4. 將鮮百合加到湯裡，再煲15分鐘，並加少許鹽調味，即成。
處暑湯水3：沙參玉竹雪梨湯
沙參玉竹雪梨湯食譜
材料
沙參50克
玉竹20克
雪梨3個
粟米1條
南杏10克
蜜棗4粒
水2升
鹽適量
做法
1.將沙參全部材料洗淨，粟米去衣。
2.將沙參及玉竹浸20分鐘，切開雪梨。
3.煲滾水，加入全部材料。
4.轉中火煲1小時，加鹽調味完成。