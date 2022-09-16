饅頭食譜｜豆沙饅頭變白玉苦瓜免模具超逼真！9步完成勿即揭蓋

社員Jo Jo Lee在Facebook廚藝公社貼文：白玉苦瓜造型饅頭。



食材：麵粉200克、牛奶110克、酵母2克、白糖25克、豆沙餡90克

白玉苦瓜造型饅頭食譜（按圖）

+ 16

步驟：

1. 把牛奶倒入盆中，先加入酵母攪拌溶解，再加入麵粉攪拌成麵絮狀，和成麵糰。

和好的麵糰要反覆揉勻揉透，直到麵糰表面光滑細膩，切開後內部組織緊密無氣泡，把揉好後的麵糰分割，想做幾根苦瓜就分成幾份，分好後的麵糰用保鮮紙蓋好。

2. 取一塊小麵糰 ，先把麵糰揉勻揉光滑，然後擀成四周薄中間厚的麵皮，放入豆沙餡像做包子一樣包好。

3. 收口朝下放置。

4. 然後搓成橄欖形，其中一頭搓出短一點的細尖，另一頭搓出長一點的細條。

5. 把其餘的麵糰也按這個方法做好，放到饅頭紙上。

相關文章：早餐食譜｜少女心爆發！6步驟做出夢幻饅頭最啱打卡呃Like

+ 7

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】