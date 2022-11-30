即沖飲品檢測｜DONKI朱古力最甜1杯=4粒糖　哪款最低糖不足1/4匙?

即沖飲品/沖劑的款式及品牌令人眼花繚亂，記者觀察所見暫以奶茶居多，緊隨有朱古力及抹茶類，再到豆漿類。細閱營養標籤，從中發現全部產品埋藏高糖「陷阱」。記者從市面隨機抽樣39款即沖飲品進行檢測，發現逾7成樣本屬高糖食物。值得留意的是大部分即沖飲品添加的多是游離糖，飲用後會加快血糖升幅，不但可引致肥胖，長遠而言可致高血糖或糖尿病。

攝影：余曉彤



記者從市面隨機抽樣39款即沖飲品進行檢測，發現逾7成樣本屬高糖食物，長期飲用可引致肥胖，長遠而言可致高血糖或糖尿病。（資料圖片）

逾7成即沖飲品屬高糖 最高最低差距10.6倍

記者隨機抽檢19個品牌39款市售的即沖飲品（除咖啡類），比較當中的糖含量，以每100克作比較。據食安中心指引，每100克含超過15克糖即屬高糖食物；而世衞建議一般成年人以每日攝取2,000千卡為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖），游離糖包括天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖分。攝取過量糖分，不止增加蛀牙機會，同時構成致胖風險，肥胖容易誘發心臟病、中風、高血壓及糖尿病等症狀。

在39款樣本中，發現逾7成即沖飲品屬高糖食物，其中「日東紅茶即沖抹茶牛奶」含糖量是眾多樣本中最高，每100克含85克糖分（約17粒方糖）；再檢視樣本中含糖量最低的一款「大排檔無蔗糖添加即沖豆漿」，每100克含8克糖分（約1.6粒方糖） ，差距10.6倍。

每包「立頓日式抹茶奶茶」的含糖量是10.8克/19克，相等於2.16粒方糖。（資料圖片）

奶茶、朱古力類平均最高糖 DONKI即沖可可1杯=4粒方糖

記者將即沖飲品/沖劑分為4大類，分別是奶茶、抹茶、豆漿及朱古力，奶茶類及朱古力類的平均含糖量較高，分別是11.1克/100克；11.6克/100克，而豆漿類的平均含糖量為5.42克/100克；抹茶類的平均含糖量為9.8克/100克。

縱然每款即沖飲品的「食用分量」不一，若以包裝標示的「食用分量」（10-40克不等）作比較，「DONKI情熱價格幸福的可可」是眾多樣本中含糖量最高，每份食用分量（24克）含19.9克糖，約4粒方糖；「森永1/4卡路里即沖牛奶可可」為含糖量最低，每份食用分量（10克）含0.87克糖，不足1/4茶匙糖。

請按圖看即沖奶茶類沖劑含糖量（由每100克含糖量最低至高排列）：

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請按圖看抹茶類沖劑含糖量（由每100克含糖量最低至高排列）：

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請按圖看豆漿類沖劑含糖量（由每100克含糖量最低至高排列）：

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請按圖看朱古力類沖劑含糖量（由每100克含糖量最低至高排列）：

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攝取過量糖分令體重增加 或誘發二型糖尿病

總結以上39款產品中，大部分即沖飲品糖份偏高，符合「低糖」和「無糖」的選擇並不多，長期攝取過量糖分，不但令體重增加，過胖也是增加罹患心腦血管疾病肥胖及誘發二型糖尿病的因素之一。

請按圖看各類即沖飲品糖份「最高vs最低」︰

即沖飲品糖分檢測最高樣本：



奶茶類最高：

日東紅茶皇家奶茶，$29.9，每100克含82克糖；每份食用分量（14克）含11.4克糖。



抹茶類最高：

日東紅茶即沖抹茶牛奶，$30.9，每100克含85克糖；每份食用分量（12克）含10.2克糖。



豆漿類最高：

點點綠老薑豆奶，$32，每100克含35克糖；每份食用分量（25克）含8.7克糖。



朱古力類最高：

DONKI情熱價格幸福的可可，$25.9，每100克含82.9克糖；每份食用分量（24克）含19.9克糖。



資料參考：食物安全中心《營之訊》