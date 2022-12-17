冬天湯水食譜｜淮山白蘿蔔螺頭雞湯補而不燥 年末大餐後消滯健脾
冬至是每年的12月21或22日，是每年日光最短的一天，對於「冬大過年」的華人社會來說，冬至通常都會團聚吃大餐，吃完這些肥甘厚味後，當然要消滯、健脾，今次要推介一個適合冬至後飲用的湯水——淮山白蘿蔔螺頭雞湯。
攝影：鄧穎琪
一般而言，冬天適宜補益陽氣、養腎，而註冊中醫師謝嘉雯曾推介這個「淮山白蘿蔔螺頭雞湯」，當中含有不少冬天適合的食材，如：雞、螺頭、淮山、白蘿蔔，雞本身味甘性溫，可溫中補氣，但記得煲湯的雞最好去皮，以免令湯太油膩。冬天強調滋潤與滋陰的平衡，螺頭除了令湯更甜外，亦是出名補而不燥的食材。淮山健脾，當節日食用過多煎炸油膩食品後，身體容易燥熱，淮山正好健脾滋陰、預防上火。淮山有新鮮或乾品，這次中醫就推薦用新鮮淮山，滋陰生津效果較佳。
儘管平時煲湯多用青、紅蘿蔔，這次用白蘿蔔是因為它清熱下氣，能除胃脹等。坊間有句話叫：「冬吃蘿蔔夏食薑，不勞醫生開藥方。」我們在冬天常吃火鍋、燒肉等高熱量食品，腸胃易濕熱，而水分豐富的白蘿蔔正好提供膳食纖維、通便以及平衡油膩感。
淮山白蘿蔔螺頭雞湯（煲/Boil）
2-3人分量 1級難度 2小時
材料：
新鮮淮山1條
白蘿蔔1條
螺頭4個
瑤柱8粒
雞1隻
酒少許
水2.5公升
鹽適量
做法：
1.瑤柱浸軟，瑤柱水留下備用。
2.鮮淮山及白蘿蔔去皮、洗淨及切塊。
3.急凍螺頭解凍後，加生粉和鹽，擦淨表面的黑色污物，從中間剪開並除去內裡污物。
4.雞洗淨、去皮、清除內臟及切件。
5.螺頭、雞分別以凍水下鍋氽水，其間可加少許酒辟味，盛起後沖洗乾淨。
6.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。
不失敗秘訣：
*淮山的汁液會使皮膚痕癢，處理時可戴上手套。
*螺頭的黑色污垢藏在螺肉間的紋理，煲湯或煮食前必須擦乾淨，否則湯會很污濁。
*雞要先去皮，以免湯太油膩。
*湯中加入瑤柱水會更香。
這個湯適合冬至前後飲用，尤其是大魚大肉後，有助消滯健脾，並且補而不燥。
按圖了解此湯的食材療效及食用建議：
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