早餐貼士︳喚醒生理時鐘吃高蛋白海鮮　揀對時間食叉燒肉類不易肥

如果營養師建議早餐食海鮮、午飯揀脂肪多的食物…會刷新大家對盡情享用美食的全新視野嗎？



一日三餐揀甚麼吃好呢？上班族每日煩惱早餐、午飯該吃甚麼？家廚盤算晚餐要煮甚麼？食物除了果腹，享受它帶來的美味及滿足之外，營養價值也很重要，畢竟吃入肚的食物為身體提供能量，幫助新陳代謝，維持細胞與器官等運作正常。

早稻田大學高級生物醫學科學中心註冊營養師古谷晶子建議，早餐多吃膳食纖維，例如蔬菜，尤其是根莖類助改善腸道健康。（iStock）

早餐宜吃高蛋白海鮮

據日本《NHK》報導，早稻田大學高級生物醫學科學中心註冊營養師古谷晶子表示建議，早餐應吃含豐富蛋白質及膳食纖維的食物，蛋白質告訴生理時鐘開始全新一天，不妨選三文魚、秋刀魚、鰹魚等魚類。至於，膳食纖維能改善腸道健康，提議早餐多吃蔬菜，尤其是根莖類蔬菜，如︰番薯、薯仔、紅蘿蔔等，也可揀蘑菇、紫菜等水溶性纖維的食物。

按圖了解日本營養師古谷晶子建議，一日三餐最適宜揀甚麼食物︰

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午餐吃肉易消耗

到了午餐時間，若此時攝取脂肪食物，例如是叉燒、牛肉等，脂質最易被消耗，相對上較難積蓄在體內。不過，亦需注意不要吃過量，因為脂肪類食物往往鈉質偏高，建議搭配鉀質豐富的食物，如蔬菜類、蘑菇等能促進多餘的鈉排出體外。

午餐時間攝取脂肪食物，脂質最易被消耗。（Unsplash）

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晚餐鈣吸收最強

不少人怕肥晚餐會跳過晚餐不吃，或者奉行低碳水化合物飲食。古谷晶子營養師指出，晚飯時不妨吃鈣豐富的食物，例如豆腐等，因為夜間身體吸收鈣質的能力較強，同時可配維他命D豐富的食物，如蘑菇、冬菇加強鈣吸收。另外，宜挑選含γ-胺基丁酸（GABA）的食物，這普遍存在於薯仔、番茄等之中，具有改善睡眠質量的作用。

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營養師建議早餐宜吃什麼？ 蛋白質，如魚類、蛋類；膳食纖維，如蔬菜、根莖類。 午餐揀咩好？ 脂肪食物在午間易消耗，多鉀食物排出多餘鈉質。

參考資料︰NHK