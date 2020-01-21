【臘味營養】加瘦臘腸不等於健康！10款常見品牌臘腸鈉最多係...

農曆新年臨近，團年飯開年飯都會出現一碟碟的臘味，或是寓意「步步高升」的鹹糕點，例如蘿蔔糕、芋頭糕都會用到不同的臘味臘腸。但臘味始終都是經過醃製的食物，多吃無益。但在這個團圓歡聚的節日，當然會想吃一些應節食品，這次記者就列出了幾款市面上常見的臘味臘腸的營養成分，並加上了營養學家的專業意見，分析一次進食多少才算合適。

蘿蔔糕是記者的最愛，每逄農曆新年，記者最期待的就是祖母端出一碟碟的賀年糕點，但近年開始注重健康，更加留意食品的營養和卡路里。為吃得健康，記者到訪了不同的店鋪和超級市場，比較了不同的臘腸臘肉的營養。當中以榮華加瘦招牌鴨膶腸的熱量最高，每100克約560卡路里，它的精選瘦肉臘腸也是鈉含量最高，每100克約有2608毫克，其次。是御品皇一級臘腸，2312.5毫克。

臘味甘香可口，配上白飯，或是配搭其他餸菜都十分合適，但眾所周知醃製食物多吃無益，記者找到了在市面上常見的臘味，並列出了當中的營養成分，以供大家參考。(資料圖片)

按圖看市面常見10款「不同品牌的臘腸」營養成分：

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從以上的圖表可見，即使是加瘦臘腸，亦不代表它比普通臘腸健康。雖然加瘦臘腸的卡路里和脂肪含量比較低，但它的糖分和鈉質卻比一般臘腸高出了許多。而膶腸則是由內臟製成，它的脂肪含量隨時比臘腸高。

雖然臘味不是健康食品，但總會按捺不住偷吃一兩塊，以下就是營養學家Mellissa Cheung的建議，教大家如何可以吃得更健康。

按圖看Mellissa的建議，如何吃臘味吃得健康啲？

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所謂「少吃多滋味」, 臘味雖然好吃，但它不單止脂肪含量高，而且當中亦加入了不少鹽、糖和其他調味料，屬於高脂、高鈉和高糖的食物。而且為了令臘味的色澤更為吸引，在醃製時會加入不少色素和添加劑，因此必須盡量少吃。

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