情人節甜品食譜｜30分鐘純素Tiramisu　1材料代軟芝士柔滑更健康

簡單的甜品，意大利芝士蛋糕Tiramisù，用腰果代替軟芝士及鮮忌廉，不用加雞蛋，也不用開焗爐焗手指餅，製作過程只需30分鐘，然後放入雪櫃冷藏一晚，輕輕鬆鬆，舒舒服服，不用大張旗鼓，一攪、一砌、一雪搞掂。



Tiramisu背後動人故事

Tira-mi-su，在意大利文中有「帶我走Pick me up」的意思，背後有段動人的愛情故事。據傳在二次世界大戰，有位意國的軍人要準備上戰場，他的妻子用廚房僅有的材料︰蛋、糖、餅乾做成蛋糕，給丈夫帶上路吃，希望丈夫能帶着「我」及自己的心意到戰場，見蛋糕如見自己，盼望他早日打完仗回家重聚。另外，有一個較「親蜜」的傳聞，是Tira-mi-su有「令我興奮」的意思，因Tiramisu內有酒精與咖啡因，品嚐後可產生興奮感及微醉，有指威尼斯的女士做Tiramisu，為給情郎享用，一起共度春宵。

純素Tiramisu，柔軟的質地切合經典版Tiramisu的口感。

經典的Tiramisu有Mascarpone cheese、淡忌廉、馬沙拉酒（Marsala wine），或者有雞蛋。今次用其他演繹方式來做Tiramisu，將腰果、杏仁奶、絹豆腐、楓糖漿、椰子油、檸檬汁、鹽打成奶滑的忌廉狀備用。然後將茶餅折斷放入杯/盒，加適量咖啡浸濕茶餅。

純素者可吃的茶餅，比手指餅的質感硬，所以不妨多添咖啡，提升咖啡香。

我用的是純素者可吃的茶餅，比手指餅的質感硬，所以不妨多添咖啡，提升咖啡香之餘，也可配合蛋糕軟綿綿的感覺。緊接放入一層腰果忌廉、一層茶餅、一層咖啡，餘此類推。要擺多少茶餅、多少忌廉，可隨意一點憑喜好及創意堆砌。

緊接放入一層腰果忌廉、一層茶餅、一層咖啡。

把整杯裝砌完成的Tiramisu放入雪櫃冷藏至少8小時，腰果忌廉變結實又不至於太硬，柔軟的質地切合經典版Tiramisu的口感。假如製作時間緊迫，可放入冷凍（急凍格）雪2小時左右。不建議在急凍格留過夜，因為質地會變成硬芝士蛋糕，有違Tiramisu的感覺。

宜冷藏8小時以上，腰果忌廉結實又不至於太硬。

冷藏了8小時以上的Tiramisu已經準備好了，在上面灑可可粉，可可粉是畫龍點睛的作用，少少苦味更能突出Tiramisu的甜味。最後，擺設幾朵食用花點綴，令Tiramisu更精緻俏麗。

可可粉、食用花給予點綴。

純素Tiramisu食譜

攝錄、攝影：趙錦添、林志龍

剪接：趙錦添

美術︰賴文傑

示範︰尹嘉蔚

健康小貼士︰

腰果蘊藏的脂肪屬不飽和脂肪，比忌廉芝士含高飽和脂肪，對健康更有利。據衛生防護中心資料，不飽和脂肪有助降低壞膽固醇水平，保持血管暢通及改善免疫系統功能。但無論是不飽和脂肪或是飽和脂肪，所含的熱量相等，多吃會使人發胖，營養師建議每天攝取脂肪所提供的熱量不應超過總熱量的30%； 而飽和脂肪應在10%以下。



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Oreo純素芝士蛋糕食譜

【純素Tiramisu】食譜

約4杯 1級難度 30分鐘（不計冷藏時間）

材料：腰果200克、杏仁奶125毫升、絹豆腐85克、楓糖漿80毫升、椰子油6湯匙、檸檬汁1個、鹽1⁄8茶匙、茶餅24塊、咖啡粉2茶匙、熱水150毫升。

裝飾：可可粉2茶匙、食用花適量。

做法：

1.腰果浸軟後用約2小時。如攪拌機馬力強，可省此步。

2.將腰果、絹豆腐、杏仁奶、楓糖漿、鹽、檸檬汁、椰子油放入攪拌機，攪成順滑忌廉。

3.在另一個碗裡，用熱水沖泡濃縮咖啡。

4.將茶餅折斷放入杯內，加適量咖啡。如杯底闊不用折斷茶餅。

5.放入一層腰果忌廉，一層茶餅，一層咖啡，如此類推。

6.冷藏至少8小時後取出，將可可粉撒在蛋糕面，加裝飾花完成。

不失敗貼士︰

~腰果浸軟用來提升忌廉滑度，防止有渣，如攪拌機馬力強，可省此步。

~Tiramisu特點柔軟宜用冷藏非急凍，冷藏至少8小時，如求快放急凍約2小時。

~沾濕茶餅時不妨多添咖啡，因茶餅較硬比手指餅吸收咖啡的速度慢。

~用湯匙倒入咖啡，比拿起餅乾蘸咖啡好，腰果忌廉也能吸收咖啡香。