減肥｜拳頭飲食法簡單易明不用計卡路里　控每餐500卡1拳飯=2拳麵

冬季過去，你有沒有減肥計劃？每餐計算熱量卡路里太麻煩，又怕自己吃太多，用自己的拳頭大小量一量每餐食物分量，控制飲食，推動減肥更易成功。



減肥後怕復胖 你有共鳴嗎？

筆者曾經肥過，之後努力減肥，3個月減了26磅，慶幸10年沒有復胖，現維持在97磅左右。舊朋友聚會有時被他們笑說︰「你已經唔識肥了」。其實，筆者到現在仍是十分害怕復胖，經歷過減肥的人不知大家有沒有這方面的共鳴？所以每日、每餐都盡量自律飲食防止肥胖。或者有人覺得不能盡情在美食世界中放任實在太慘；然而，控制體重也非全然不可以享受美食、零食或甜品，凡是食物吃之有度，試少少品嚐過，足矣；有時也可偶爾「以餐代餐」，控制每日的熱量吸收。

每餐的餐盤以500千卡為準，餐餐這樣吃有助瘦身。（Unsplash）

拳頭飲食法 簡單秤食用量

坦白說要餐餐計住都幾麻煩，或者要去估自己有沒有吃多了都難以推敲。想起有營養師介紹過「拳頭飲食法」，用自己拳頭來比一比，秤一秤設計好每餐食用量。

營養師蕭瑋霖提出參考建議，每餐的餐盤以500千卡為準，方便定量，明確分配食物，碳水化合物40%、脂肪40%、蛋白質20%，餐餐這樣吃有助瘦身。如果減肥只知要減少澱粉，或減少分量，雖然會瘦但容易停滯可能仍會復胖。

用自己拳頭來比一比，設計好每餐食用量。（photo AC）

想瘦的朋友參考以下500千卡餐盤，用拳頭來比一比食物分量。

按圖了解拳頭飲食法重點︰

+ 8

【飯】男性︰吃3/4拳頭；女性︰1拳頭。

【麵】飯的2倍。

【煮熟的蔬菜】男性︰1/2拳頭；女性︰2/3拳頭。

【豆+魚+蛋+肉】男性︰2/3手掌；女性︰1手掌。

小心踩中減肥地雷

如果揀蒸南瓜、薯仔等澱粉類，要換掉主食中的飯、麵，蔬菜最好不揀質地太軟的蔬菜，例如炒茄子、青椒，因為質地過軟的蔬菜通常經油泡過才炒。糖醋菜式如糖醋骨、糖醋雞球，也是經油炸後再燴醬汁炒，熱量通常很高。羹湯蔬菜會加澱粉勾芡，熱量亦比清湯多。

參考資料︰台灣營養師蕭瑋霖FB