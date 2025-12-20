便秘解決｜益生菌高纖菜飲水無助改善便秘　醫揭1種油推郁便便

便秘解決｜便秘是很多人的困擾，食大量高纖蔬菜、益生菌也無效，飲水也幫不了多少，腸科醫生建議食一種油，使糞便暢順排出。



便秘解決｜醫生提醒：適量油脂助排便

糞便在腸內停留太耐，會愈來愈硬，排便更困難，有足夠水，在如廁時可能會舒服一點，不過仍然不夠力。大腸直腸科醫生陳威佑在個人社交平台表示，只食菜、喝水，兼補充益生菌也不一定有助腸道將糞便推出，陳醫生提醒，要有適量的油脂才可有助排便順利，建議吃橄欖油。

橄欖油如「潤滑劑」推動糞便順利排出。（圖片︰iStock）

便秘解決｜橄欖油如瀉藥 推動糞便順利排出

陳醫生引述《腎臟營養雜誌》（Journal of Renal Nutrition）研究，橄欖油解便秘的效果恰如瀉藥，能夠潤滑腸道及促進蠕動；橄欖油對心臟健康、體重控制也有裨益。陳醫生建議平時炒菜或料理可加入橄欖油，也可將橄欖油作沙律醬料，沾麵包或拌生菜。便秘較嚴重的人，每日直接飲1至2匙橄欖油，軟化糞便、排便順暢度會更顯著。

便秘解決｜推郁便便靠油脂

此外，糞便在形成過程中，大腸的肌肉會出力，用蠕動的方式將糞便擠到直腸，此過程油脂的作用就是將糞便能一路順暢地被擠壓出去。陳醫生解釋部分油脂會被小腸吸收，而其他沒被吸收的就會在腸內形成「潤滑劑」，增加水分吸收來軟化糞便。適量的油脂像在腸道與糞便上塗一層防水膜，助大腸順利推郁糞便。然而，橄欖油雖能潤滑腸道，但也不可攝取過量，防止增加腸胃消化負擔及肥胖。

便秘食菜無效為什麼？ 光是吃菜不夠，要有適量的油脂才可推動糞便。 吃什麼油最好？ 橄欖油

資料來源︰大腸直腸外科陳威佑醫生FB