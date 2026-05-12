枸杞功效｜清肝毒枸杞葉=杞子50倍！抗衰老治失眠防血管硬化6好處

枸杞葉功效｜枸杞功效｜枸杞正值當造，春天的枸杞葉鮮嫩可口，一般常用作蔬菜食用或滾湯，其功效和營養價值原來不輸枸杞子，清除肝臟毒素能力更是杞子的50倍以上！



枸杞葉功效｜清肝明目功效是杞子50倍

枸杞葉據《中藥大辭典》所說，味甘微苦，性涼，具有補虛益精、清肝明目、清熱止渴及益腎之功效。 它含有豐富蛋白質、碳水化合物、粗纖維、維他命B、維他命C、甜菜鹼、亞麻油酸及胡蘿蔔素等成分。枸杞葉更含有甜菜堿和枸杞葉蛋白素，對肝臟內毛細血管所積存毒素清理有著特殊作用，清肝毒比杞子高50倍以上。

按圖看枸杞葉6大功效：

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枸杞6大功效

1 清肝明目

枸杞葉含有豐富的胡蘿蔔素、多種維他命和鈣、鐵等健康眼睛所需營養素，具明目之效。

2 提高睡眠質素

枸杞葉中含有腺苷，能夠調節大腦中樞神經，有寧神安神的作用，有效促進睡眠，提高睡眠質素。

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3 預防血管硬化

枸杞葉能促進血液循環、防止動脈硬化、還可預防肝內脂肪的囤積。

4 延緩衰老

枸杞葉主要含甜菜堿、胡蘿蔔素、蛋氨酸、天門冬氨酸、亞油酸、谷氨酸、抗壞血酸、牛磺酸等十多種人體必需的氨基酸，能有效地促進體內新陳代謝，延緩老化。

5 補血及提高免疫力

鐵、鋅含量極高，豐富的鐵是補血的有效成分，這兩種元素都具提高人體免疫功能，增強人體抗病能力。

6 開胃健脾、清熱解毒

枸杞葉中含有蘆丁及多種氨基酸物質，能促進腸胃消化，開胃健脾，增進食慾，具補虛益精，清熱止渴，驅風明目的功效，可治發熱，煩渴，目赤昏痛及熱毒瘡腫等。

枸杞禁忌

1. 忌與高纖維食物同吃

枸杞葉中含有大量食用纖維，若與其他高纖食物，如菜乾、果乾或豆乾等同吃，或會增加腸道消化的負擔。而枸杞葉的梗部較難消化，不宜食用。

2. 低血壓人士不宜

枸杞有一定的降壓作用，低血壓患者進食後會對血壓的穩定性造成影響。

3. 脾虛泄瀉人士不宜

枸杞葉具有通便作用，易腹瀉的人吃枸杞葉或會加重症狀。

枸杞建議食用方法：

1. 枸杞葉瘦肉湯食譜

黃偉麟攝

材料：枸杞葉250克、雞蛋1隻、瘦肉200克、水800毫升

做法：枸杞葉及材料清洗乾淨，瘦肉切片，放入水中煮約20分鐘，最後放入枸杞葉，再煮約10分鐘，再拌入蛋漿，用少許鹽調味即成。

2. 清炒枸杞葉食譜

材料：枸杞葉400克、秀珍菇50克

做法：枸杞葉清洗乾淨，瀝乾水分，在鑊中放入適量的油，再放入枸杞葉及秀珍菇，最後加入適量的鹽及糖調味即成，炒伴時間不宜太長，過程中也不用加水。

資料來源：養生百科館、中藥易、行政院農業委員會苗栗區農業改良場