芽菜好處｜1両芽菜勝1斤葉菜護心助防癌　種子發芽時抗氧化力最強

芽菜功效｜芽菜好處｜抗氧化劑被認為可以有助抗癌，而種子在發芽時的抗氧化力最高。芽菜在發芽階段含有更多的維他命A、多酚、蘿蔔硫素、礦物質等營養，在抗癌及抗衰老方面都有一定功效。



芽菜功效｜有效清除因壓力所生毒素

芽菜就是豆類發芽後，尚未發育成熟的幼苗，香港常見的是綠豆或黃豆。原本儲存在豆中的物質，在發芽過程中會被轉換成有利人體吸收利用的型態，如多種維生素、礦物質、植化素、酵素等。

營養師顏元瀅在社交媒體貼文中指出，植物的發芽階段為抗氧化力最高的時期，多食用芽菜類，能夠幫助身體清除因壓力或環境所產生的毒素，以及飲食不均衡產生的自由基，避免細胞因氧化病變，從而達到預防癌症的效果。

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芽菜功效｜生長期間營養更豐富

處於高速生長期的芽菜，會吸收來自水中及土中的微量元素，使芽菜的營養更加豐富，其維他命A、多酚、蘿蔔硫素及礦物積等等，也會比成熟形態的蔬菜更高。

芽菜有助抗癌？

1. 豆芽中含有一種干擾素聚腺苷酸，能促進干擾素生長，增加體內抗病毒及抗癌的能力。

2. 豆芽含大量膳食纖維，不僅是美容瘦身的好蔬菜，更可有效預防食道癌、胃癌、直腸癌。

3. 芽菜帶有維他命A及類胡蘿蔔素，具強力的抗氧化功效，植物發芽階段為抗氧化力最高的時期，多補充芽菜類，能夠幫助身體清除因壓力、環境毒素、飲食不均衡產生的自由基，避免細胞因為氧化病變，達到預防癌症的效果。

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豆芽菜的營養及好處（按圖）

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芽菜功效｜豆芽對心臟及心血管有益

豆芽更含有大豆異黃酮及天門冬胺酸，有保護心血管疾病的功效，因為大豆異黃酮可降低血管中壞的膽固醇、增加好的膽固醇，故可減少血脂肪沉積在血管壁，避免血管硬化；天門冬胺酸可幫助體內合成核醣核酸和去氧核醣核酸，並改善心肌收縮功能，降低心臟氧氣消耗量。

芽菜食用忌宜：

1. 芽菜理論上可以生食，但在培養過程中容易帶有病原菌，所以在街市或超市上買到的芽菜，並不建議生食。建議滾水烹煮4分鐘或快炒，加熱時間千萬別過長，以免營養流失。

2. 芽菜屬於高鉀及高嘌呤食物，須控制鉀攝取量的患者及痛風患者發作時，建議不要吃豆芽。

參考資料：顏元瀅facebook、健康2.0、華人健康網