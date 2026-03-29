春天排毒黃金期！中醫推介必吃4種芽菜養肝護腸 綠豆芽加薑絲驅寒

春天是人體排毒最旺盛時節，也是最佳的「養肝」季節，把握此時養氣、練氣，才能讓氣血流暢，一年四季才會更健康。



中醫師提到，春季可多吃芽菜類、深綠色蔬菜等食物，每種芽菜都有不同的養生功用，其中「豌豆芽」的養肝效果最好。

相關文章：芽菜營養｜降血糖抗氧化怎煮營養免流失？銀芽大豆芽綠豆芽要識分👇👇👇

+ 2

春天肝經旺盛 最適合調養身體

台灣中醫師余雅雯指出，中醫講究時令養生，春天正逢肝經旺盛期，如果此時節沒有疏理肝氣，容易造成外強中乾，讓傳染病有機可乘，因此，春天養肝可以增強免疫力，才能抵擋病毒的入侵。

飲食上建議每天中午12點前，可以多吃一些辛香料，像是洋蔥、薑片，中午12點後，可以多吃芽菜類、深綠色蔬菜，但不要吃太酸的食物，因為肝最怕酸，容易折損肝氣運行。

早春多吃這些「芽」 健康一整年

余雅雯提到，春天的芽菜類是特別營養的好蔬菜，但每種芽菜都有不同的養生功用：

1. 黃豆芽：健脾養肝

《本草綱目》中有記載，黃豆芽食後能清心養身，具有「解酒毒、熱毒，利三焦」之功。黃豆芽具有清熱明目、補氣養血、防止牙齦出血、心血管硬化及降低膽固醇等功效，因為黃豆芽中含有豐富的維生素（維他命）B2，多吃黃豆芽可以有效防治維生素B2缺乏症，孕婦多吃對緩解妊娠性高血壓和產後便祕也有一定效果。

2. 綠豆芽：滋陰補陽

綠豆芽性涼味甘，入心經和胃經，不僅可以清熱解毒，還能消腫利尿，在補腎、美顏和降脂方面也發揮著非常重要的作用，在烹調時宜配上一點薑絲，中和它的寒性。此外，綠豆芽還很容易消化，適合有濕熱鬱滯、口乾口渴、小便赤熱、便祕、目赤腫痛等患者食用。

3. 黑豆芽：清理血管

黑豆被譽為「豆中之王」，用其生發而成的芽苗菜營養價值自然也低不了，尤其是維生素C含量較高，還含有花青素，且經常食用可起到很好的清理血管、腸道，增加血液含氧量的作用。

4. 豌豆芽：降壓清腸

豌豆芽又被稱為「豌豆苗」，含有豐富的胡蘿蔔素、硫鋅素、核黃素、抗壞血酸、蛋白質和鈣、鐵、磷等礦物質，與黃豆芽、綠豆芽相比，豌豆芽的營養價值更高，中醫認為豌豆芽性寒味甘，可以入脾經、胃經和大腸經，具有清熱解毒、利尿消腫和止痛止瀉的功效，因此最有「春養肝」效果。

相關文章：入廚貼士｜延長芽菜保鮮期1天變5天！實試2方法哪個保持爽脆潔白?👇👇👇

+ 4

延伸閱讀：

影帝吃一物狂瘦15公斤！豆芽菜高纖低熱量 黃豆芽、綠豆芽怎麼挑？

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

