藍威寶滴爐面變污漬捽極唔甩？網民教用白醋　專家3步去漬力薦1物

煮食爐清潔｜廚房油煙多，不定時清潔就容易藏污納垢。有網民在Facebook專頁《家居裝修分享谷》帖文，表示自己大意滴了一些廚房清潔劑在爐面，「抹極唔甩」，想諮詢其他網友的意見。有人建議用白醋或神奇海棉清潔。不過，有專家認為這些物品都不及一種清潔劑，究竟是什麼東西有神奇功效？



有網民表示大意將一些清潔劑倒在爐面上，後來變了污漬「抹極唔甩」。（Facebook專頁@家居裝修分享谷）

煮食爐污漬形成｜清潔劑不含腐蝕性 疑沒即時處理變污漬

家中總有各式各樣的廚房清潔劑，以備不時之需。樓主在帖文指，不小心在爐面上滴了一些藍威寶廚房清潔劑，後來發現「抹極唔甩」，有礙觀瞻。裝修學院校長鄧世民（Simon）接受我們訪問時表示，雖然藍威寶屬於強鹼性清潔劑（pH值達13），但它不含腐蝕性，按道理不會造成污漬。他懷疑是清潔劑溶解了爐面上的雜質，加上沒有即時清潔乾淨，風乾之後造成。

下廚難免會造成不少污漬，需要定時清潔。（資料圖片）

煮食爐清潔｜網民提議白醋清潔 專家：不建議

為了解決樓主的問題，網友紛紛留言建議各式各樣的清潔方法。當中有人建議用白醋清除污漬，Simon表示白醋雖然是家居常用的清潔劑，但不建議在這個情況下使用，「白醋是酸性液體，接觸到鹼性的藍威寶之後會發生中和化學反應，除了釋出熱力之外，市民無從得知當中的化學合成，所以一般不建議市民胡亂使用不同酸鹼值的清潔劑。」

Simon表示，白醋會與清潔劑產生化學反應，釋出的氣體無法預料，因此不建議用它清潔爐面上的污漬。（資料圖片）

煮食爐清潔｜神奇海綿有幾神奇？専家：用這種清潔劑以毒攻毒

除了白醋之外，網民亦建議試用神奇海綿去清除爐面上的污漬。所謂神奇海棉，就是由三聚氰胺甲醛樹脂發泡而成，由於纖維，有一定硬度，可以進入容器表面的縫隙中，把污垢、油漬的分子刷出來，沖水後將油污一併帶走。

Simon表示，神奇海綿是以磨擦清除表面上的污漬，雖然成效存疑，不過一試亦無妨。他還建議，要徹底清除爐面上的污漬，可以用藍威寶，說：「先用水稀釋藍威寶，再塗抹在污漬上，再用布抹乾。」他解釋，藍威寶本身不含腐蝕性，不怕損害爐具飾面，而且藍威寶的污漬必然可以被藍威寶自身溶解，最後用布抹乾，爐面自然可以回復光潔如新。

Simon表示，對神奇海棉能否清潔到爐面污漬感到質疑，不過他表示這對市民沒有構成危險，但試無妨。（資料圖片）

按圖看清潔污漬3步驟

清潔爐面污漬3步驟

1.稀釋清潔劑：稀釋了的清潔劑可降低它的鹼性，避免過濃損傷飾面。

2.塗抹在污漬上：相同性質的液體可以互相溶解，更有助去除清潔劑造成的污漬。

3.用布將污漬完全抹掉：避免污漬被吹乾後再次黏在爐面上，宜即時抹乾