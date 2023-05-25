廚房滅蚊｜抽氣扇漏罅蚊滋入屋！8大法寶低成本隔絕蚊蟲筲箕都得?

隨着夏季來臨，炎熱多雨的天氣有利蚊子迅速繁殖。食環署報告指出，本港蚊患指數創下近10年以來最高紀錄，以西貢、屯門、荃灣最為嚴重。如果家裡蚊子增多，代表你家很可能有防蚊漏洞！近日有網民在網上發帖，表示有蚊從抽氣扇飛入，希望網民能夠提出預防方法。



蚊季開始了！蚊易從抽氣扇闖入家中

今年「蚊季」提早展開，多區的蚊患指數都達到警戒水平。蚊子更會從廚房抽油煙機、廚房及廁所抽氣扇、去水渠位置、破洞的蚊網、大門縫隙等飛入家中。近日有網民分別在Facebook群組《家居維修交流平台》及《家居裝修分享谷》發帖，表示希望網民能夠提供防止蚊子從抽氣扇飛進屋的方法。

按圖看香港5個地區的蚊患分佈：

網民各出奇招 低成本自製防蚊網

帖文一出，隨即引來網友評論。有網民表示身同感受，抽氣扇處不停有蚊子飛入屋，亦有網民提出「唔好停，不停抽」、「轉浴室寶」、「廿四小時電蚊香」、「寫『進入禁止』」等建議。

按圖即看網民奇怪防蚊攻略：

不少網民都建議事主更換成有濾網的抽氣扇。不過高手在民間，有網民教事主以低成本自製蚊網，包括將筲箕或隔篩固定在抽氣扇處再封邊、用即棄浴帽包裹抽氣扇、在抽氣扇前放置電蚊拍等。

抽氣扇防蚊罩 低成本輕鬆隔絕蚊蟲

要完全隔絕蚊子飛進屋內，先要杜絕家居防蚊漏洞。除了選用附有濾網的抽氣扇外，市面上有不同輕易安裝的抽氣扇防蚊網和牌子選擇，而且價格只需數十港幣，例如：金屬防蚊罩、自黏或磁石型防蚊網、即棄抽氣扇套等。即棄抽氣扇套除了可隔絕蚊蟲，更可有效避免廚房抽氣扇黏附油脂及塵埃，只需定期更換便可。

金屬防蚊罩於Digi-Key Electronics有售，售價約$20-$50港幣；自黏或磁石型防蚊網於HKTV Mall和淘寶有售，HKTV Mall售價約$30-$70港幣，淘寶售價約$10-$30人民幣；即棄抽氣扇套在Daiso、12蚊店有售，售價約$10-$30港幣。