降膽固醇食物｜哈佛證11種食物降壞膽固醇　建議早餐這樣吃防中風

膽固醇過高容易增加罹患糖尿病、心血管疾病及腦中風等風險，要改善膽固醇超標問題，便需從飲食方面著手。哈佛醫學院發表一篇有關降低膽固醇的文章，發現有11種食物能有效降低壞膽固醇，令心臟和身體更健康！



膽固醇｜逾50%港人膽固醇超標！

壞膽固醇會加速血管內脂肪積聚，增加患上冠心病的風險。哈佛醫學院曾發表文章，指有11種食物（排名不分先後）能降低壞膽固醇，並改善血液中的脂肪群。衞生署最新資料顯示，2020-22年度人口健康調查報告，發現約51.9%香港人患高膽固醇，情況顯著上升，要改善膽固醇超標，可從飲食方面著手。

根據衛生防護中心的指標，總膽固醇低於5.2、低密度脂蛋白膽固醇低於3.4 、高密度脂蛋白膽固醇高於1.0為理想水平。（iStock）

1 燕麥



哈佛醫學院指燕麥片能助降低膽固醇，因當中可提供1-2克的可溶性纖維。衛生防護中心亦指出，可溶性纖維能夠與油脂物結合並排出體外，有助降低血液中膽固醇和維持血糖於正常水平。成人及青少年每天的膳食纖維吸收量建議為不少於25克，故亦可在燕麥中加入水果。

建議：早餐吃一碗燕麥片或冷燕麥片，還可加入水果。

2 高脂肪魚類



高脂肪魚類是奧米加３（Omega-3）脂肪酸的絕佳來源，Omega-3脂肪酸是一種健康脂肪，可降低血液中的三酸甘油酯，降低壞膽固醇的同時能有助保護心臟。秋刀魚、鯖魚、三文魚等同屬高脂肪魚類。

建議：每周吃2至3次魚替代肉類，有效降低壞膽固醇。

3 植物油



雖然植物油和動物脂肪所含的熱量相等，但動物脂肪含大量飽和脂肪，增加血膽固醇水平及增加患上心血管疾病的風險。而植物油則有效降低壞膽固醇。衛生防護中心資料顯示，粟米油、芥花籽油、橄欖油和花生油等均屬於健康植物油，而椰子油、棕櫚油和固體狀的植物油相對含過高的飽和脂肪，對人體會有不良影響。

建議：除了多攝健康油脂，食用油也應輪流替代，以攝取均衡營養。

4 大豆

豆腐、豆漿等由大豆製成的食物富含蛋白質，而大豆中的大豆異黃酮、卵磷脂都可以幫助降膽固醇。哈佛醫學院表示，每天攝入25克大豆蛋白（約等於10安士約1盒豆腐或2.5杯豆漿）可以將壞膽固醇降低5至6%。

建議：每天進食相等於1盒豆腐或2.5杯豆漿的蛋白質

５ 堅果

堅果的蛋白質、鋅含量豐富，有降低壞膽固醇和護心的功效。哈佛醫學院建議每天吃2安士約57克的堅果，可略微降低約5%的壞膽固醇。不過衛生防護中心則提醒，有部分堅果添加了很多鹽分或糖分。

建議：選擇較健康的乾焗原味的堅果，同時不應進食過量。

6 豆類

豆類例如鷹嘴豆、扁豆、紅腰豆、黃豆等，富含可溶性纖維，除了有效降低體內壞膽固醇（LDL）、製造血紅素以外，由於身體需要更長的時間消化，豆類食物亦能增加飽腹感，可避免進食過量，適合需要減肥人士。鷹嘴豆營養｜植物蛋白勝其他豆類 助防癌糖尿心臟病8好處附食譜

7 蘋果、葡萄、草莓、柑橘類水果

蘋果、葡萄、草莓和柑橘類水果熱量低，而且含有豐富果膠。果膠富可溶性膳食纖維，能減少壞膽固醇停留在血液的時間，降低體內的壞膽固醇。

建議：每日應進食2份不同種類的水果。

8 粗糧

粗糧如玉米、紫米、蕎麥等，能夠增加膳食纖維的攝取量，提供可溶性纖維。可溶性纖維不會被身體吸收，有助降低體內壞膽固醇（LDL），減少患上心血管疾病的風險。

9 茄子和秋葵

茄子和秋葵同樣屬於低卡路里的蔬菜，而且含豐富膳食纖維，有助降低血液中膽固醇。除了高膽固醇患者以外，衛生防護中心亦指出茄子同樣適合糖尿病患者食用，因為茄子能有助維持血糖於正常水平。

10 纖維補充劑

纖維補充劑有助於達到每日推薦的可溶性纖維攝入量，能夠有助穩定血糖、減慢身體對糖分的吸收、平衡血液中膽固醇。哈佛醫學院指出，每天2茶匙車前草可提供約 4 克可溶性纖維，同時有助長期血糖控制、減重、改善心血管健康。

建議：每天攝取2茶匙車前草，水煮後食用，或煲湯、製青草茶進食也可。

11 膽固醇（Sterols）和甾烷醇（Stanols）強化食品

從植物中提取的甾醇和甾烷醇會削弱人體從食物中吸收膽固醇的能力，哈佛醫學院建議每天攝入2克植物甾醇或甾烷醇，可降低約10%的壞膽固醇。可在一些人造牛油、燕麥棒、朱古力、橙汁等中找到，消費者可留意食物成分表。

參考資料：哈佛醫學院、衛生防護中心