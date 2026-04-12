蟑螂曱甴消滅｜殺蟲劑炸彈無效　直接打都錯？專家教3步正確滅蟲

蟑螂曱甴消滅｜蟑螂怕什麼？曱甴（蟑螂）入屋就足以引發「人蟲大戰」，更何況是一大群曱甴！有網友在網上討論區帖文，表示家中有一大群蟑螂出沒，不論是廳、廚房、浴室，甚至冷氣機都被蟑螂大軍攻佔。專家指，蟑螂的繁殖力高，要杜絕問題就要與時間競賽，而且單靠殺蟲劑都是治標不治本的殺蟲方法，有一種殺曱甴工具更被指沒效！



曱甴（蟑螂）種類｜3大種類 美洲蟑螂體型最大

曱甴（蟑螂）是常見的家居害蟲，滅蟲專家任永強表示，香港最常見的蟑螂大概可分為3種。按圖看3種蟑螂小百科：

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1. 美洲蟑螂

身型為三個品種中最大，經常在街市、溝渠、垃圾堆中出沒，如果住處太近街市或垃圾房，就有機會爬進屋內。

2. 德國蟑螂

身型不及美洲蟑螂，不過繁殖率最高，一年它們就可以產300至400粒卵，而且喜歡溫暖、有水和陰暗的位置，它們的活動範圍主要但不限於廚房。

3. 棕帶蟑螂

身型最小，但行動力最快，活動範圍可遍佈全屋。因此任永強估計帖文中的蟑螂應該是德國蟑螂或者棕帶蟑螂。

曱甴（蟑螂）消滅｜滅蟲炸彈、頻轉殺蟲水冇用 直接打都唔好？

面對蟑螂大軍，很多網上流言表示不應該直接打死，因為會將身上的細菌傳播開去，所以不少人家中都準備了殺蟲水，甚至滅蟲噴霧，將室內的蟑螂一次過殺死。不過，任永強坦言，滅蟲炸彈幾乎沒效，「蟑螂體內的抗菌性愈來愈高，而滅蟲炸彈的藥力低，而且不可能深入室內每個角落，所以一般只可以杜絕一小部分數量，過一段時間之後，它們又會重新活潑起來。」

此外，又有傳言說要定時轉換殺蟲水的品牌，避免蟑螂有抗藥性，不過任永強表示，市面上可以買到殺蟲水，成分基本上一樣，所以就算轉買其他牌子，效果上都不會有分別。

任永強表示，滅蟲噴霧的功效一般，不可能完全殺死所有蟑螂。（資料圖片）

曱甴（蟑螂）３大消滅方法 首要保持家居衛生整潔

任永強指，蟑螂的繁殖速度太快，單靠除蟲都不是治本的方法，所以要杜絕它們就要與時間競賽。他指，首要是清潔家居。

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1. 清潔家居

因為蟑螂的食物基本上與人類相同，所以平日要收好食物，定時吸塵，保持家居乾爽整潔。

2. 自製驅蟲劑預防

因為蟑螂怕濃烈的氣味，所以可以將洋蔥、辣椒、檸檬榨汁，加水後再噴灑它們有機會出現的地方，包括渠口、陰暗的角落等。或者直接將少量白醋倒入渠口。

3. 殺蟲水

任永強表示，殺蟲水在撲殺蟑螂方面依然十分有效，不過噴殺蟲水時要注意遠離電器和火源。他指2021年，內地就有一宗因噴殺蟲水時，誤噴至蚊香上，導致爆炸的意外，因為所有壓縮氣體都是易燃物，必須遠離火源。最後，他說若然家居蟑螂問題太嚴重，就要及早尋求滅蟲公司的協助，避免它們的數量發展至一發不可收拾的地步。

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按下圖看曱甴入侵家居，無處不在（慎入）：