長新冠3大症狀咳嗽、腦霧、肚瀉　中醫推3湯水對應紓緩食錯恐惡化

流感季節踏入5月初開始，連帶新冠肺炎亦有流行趨勢，雖然衛生防護中心5月尾宣布流感季節完結，每周流感疾病爆發的報告數字有回落趨勢。但有中醫師指，今季感染新冠患者很多是首次感染者，當中不少人感染後出現長新冠，但症狀不同，食療對應亦不同，胡亂治療或進補，會令病情惡化。



長新冠是由於疾病餘邪或病邪傷肺而成的後遺症。（資料圖片）

長新冠在;中醫角度來看，是由於疾病餘邪或病邪傷肺而成的後遺症。輕症的患者可以居家靠食療紓緩症狀。如果症狀較重者，中醫梁楚凝則建議到註冊中醫診所進行癒後調理。

長新冠久未處理，有機會復完期減慢，延醫成其他慢性病或亞健康狀態。 中醫梁楚凝

長新冠是新冠患者康復後，出現持續超過4星期的症狀，症狀主要有：



1.咳嗽及呼吸困難

2.腦霧及難集中精神

3.腹瀉及食慾不振



以下中醫師推薦3種食療對應不同類型的長新冠症狀：

1）桑葉清肺飲（應對咳嗽及呼吸困難患者）

桑葉清肺飲，應對咳嗽及呼吸困難。（網上圖片）

桑葉清肺飲



材料：

桑葉10克

菊花10克

金銀花10克

連翹各10克

蘆根20克

枇杷葉10克

甘草3克

水750毫升



製法：

放入所有材料，大火煮15分鐘滾即可。



功效：

疏風清熱、解毒利濕、清肺潤燥。



適用症：

發熱甚、咽喉腫痛、痰黃質粘



2）黃芪白朮瘦肉湯（應對腦霧及記憶力變差患者）

黃芪白朮湯，應對腦霧及記憶力變差患者（網上圖片）

黃芪白朮瘦肉湯



材料：

黃芪30克

白朮10克

核桃30克

佩蘭6克

遠志6克

石菖蒲6克

瘦肉300克

水1500毫升



製法：

放入所有材料，大火煲滾後轉細火繼續煲30分鐘。



功效：

補脾益氣，開竅寧神



適用症：脾虛濕重型的腦霧，即精神欠佳、注意力不集中、思考遲緩、健忘、頭身困重、疲倦乏力、大便稀溏等。



3）藿香運脾飲（應對腹瀉或食慾不振患者）

藿香運脾飲，應對腹瀉或食慾不振患者。（網上圖片）

藿香運脾飲



材料：

藿香10克

佩蘭8克

蒼朮5克

白豆蔻 5克

六神曲10克

水750毫升



製法：

放入所有材料，大火煮15分鐘煮滾即可。



功效：

理氣化濁、芳香化濕



適用症：

腹瀉、胃口差、消化不良、胃脹氣，噯氣頻人士。

