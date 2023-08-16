西洋菜營養｜美研究比較41種蔬果西洋菜滿分第1　含1物助防癌護骨

西洋菜是街市常見的蔬菜，不過你又知道它是超級食物嗎？早前，美國新澤西州威廉帕特森大學進行一項研究，調查41種水果及蔬菜的營養成分，發現西洋菜營養價值最高，而且更獲得100分的滿分成績！究竟它憑什麼可以打敗其他食物，獲得滿分的成績？



西洋菜100分 菠菜86分

研究人員比對於41種蔬果，包括了大白菜、瑞士甜菜（豬乸菜）、甜菜根（紅菜頭葉）、菠菜等，統計出西洋菜的整體得分達100分，擊敗了大白菜（91.99分）、瑞士甜菜（89.27分）、甜菜根（87.08分）和菠菜（86.43分）。研究人員指，西洋菜含有多種維他命、礦物質，每天只需進食100克的西洋菜，所吸收的維他命C就足夠維持一天的需要。另外，它亦含有大量鐵、鈣、鉀和鎂質，是骨骼發展及維持健康所需成分。

美國新澤西州威廉帕特森大學有研究人員表示，在41種研究的蔬果之中，西洋菜的分數最高，而且更獲得100分滿分。（資料圖片）

按圖看西洋菜的其他營養成分

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西洋菜含一種物質 減細胞病變助防癌

癌症一直是香港以至是全球人類的頭號殺手，想預防癌症，除了多做運動之外，研究人員指進食西洋菜亦可以減低細胞病變的風險。他們指出，西洋菜含有豐富的蘿蔔硫素，聲稱可以降低癌細胞在體內的活躍度。英國亦有類似的研究，表示吸煙者每日若進食85克的西洋菜，並持續8個星期，當自由基攻擊白血球時，白血球的損傷程度可以下降23%，而且增加血液中的抗氧化因子，減低細胞病變的機會。

西洋菜含有豐富的維他命及礦物質，而且研究指有助減低細胞病變的機會。（VCG）

攝取過量易刺激膀胱 傷胃、腎臟

雖然西洋菜對身體有益，不過研究人員亦指出，進食過量的西洋菜反而會刺激膀胱、腎臟和胃。想從西洋菜中吸收更多營養，不一定要清炒白烚，用它滾湯一樣可以，不妨參考以下食譜！

（資料來源：Vouge Taiwan）