鴿蛋｜網民買30隻白鴿蛋煲糖水疑犯法？比雞蛋低膽固醇 鐵質高1倍

白鴿蛋是甚麼？有網民於Facebook群組《香港蛋控協會》分享帖文，表示用白鴿蛋煲糖水非常美味，更一晚吃掉十幾隻，不少人則留言表示從來沒有見過白鴿蛋，並有人詢問可以在哪裡買到白鴿蛋。究竟白鴿蛋與普通雞蛋，營養和味道上有甚麼分別？



網民分享用鴿蛋煲湯水 被網民質疑鴿蛋從淘寶購入？

事主在Facebook群組發文後，有人表示從來沒有吃過白鴿蛋，亦有網民在下方留言慨嘆現今「好難買得到」、「好耐無見過」，事主則回覆指「都唔係啊」。有人則表示「白鴿眼就見得多，白鴿蛋真係唔知邊度有得賣」，有網民其後詢問事主在哪裡可以購入白鴿蛋，事主則只回答「送貨」，沒有再透露購入途徑，被網民質疑是從淘寶網購入。

鴿蛋有「動物人參」之稱 營養豐富惟產量少價錢貴

鴿蛋之所以稀有，是因為鴿子不如雞隻能夠每天下蛋，但鴿子大約半個月才會下一次蛋，而每次的蛋量亦大概只有兩到三隻，檢查及收穫鴿蛋時亦非常困難。由於產量少，因此鴿蛋在市面上難以找到，屬於非常稀有的食材，與普通雞蛋的價格亦相差甚遠。

此外，鴿蛋亦有「動物人參」之稱，中醫藥學認為鴿蛋具有補腎養心、養顏護膚的功效，更有指可以幫助預防麻疹和改善營養不良、氣血不足等問題。

鴿蛋的營養成分比雞蛋豐富（Michelin Guide）

鴿蛋的營養價值亦非常豐富，在蛋類食品中，白鴿蛋的膽固醇含量最少。台灣營養師彭逸珊亦曾在其Facebook專頁《愛健康營養師珊珊》發文，指出雖然雞蛋的營養最為均衡，但卡路里較鴿蛋高。以100克計，雞蛋便含有134卡路里，而鴿蛋只有96卡路里。鴿蛋的鐵含量更比雞蛋高出近一倍，有3.2mg，維他命B2的含量亦有0.57mg，比雞蛋高出0.08mg。由於鴿蛋營養豐富，即使多吃一些亦無礙，但亦要注意不能過量。

擅自進口蛋類屬違法 應從可靠的街市或供應商購入

食物安全中心提醒，市民如要採購任何蛋類，應從可靠的街市或供應商購入，市民不應擅自從任何海外平台（例如：淘寶）進口蛋類，否則有機會違法。根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（132AK章），任何人輸入野味、肉類、家禽或蛋類，必須提供來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的事先書面准許。違例者一經定罪，可被罰款5萬元及監禁6個月。