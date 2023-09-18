蘇眉｜網民街市$450買到瀕危蘇眉魚！出售需領牌1招分辨養殖/海捕

網民在海鮮群組貼出在街市所買到的受保護魚類，蘇眉魚，其他網民議論紛紛，指買的是真正蘇眉魚，但應該是養殖貨，甚至有人指出售賣蘇眉需要領牌。未知是否話題太敏感，今早帖文已經消失了。



網民在海鮮群組貼出在街市$450買到這條蘇眉魚。（香港街市魚類海鮮研究社）

網民指蘇眉是養殖 管有及出售需要牌照

近年蘇眉買少見少，基本上在水族館才會看到它的蹤影，今次有網民在街市買到受保護的蘇眉魚，相信是養殖魚。台灣魚類繁殖專家戴坤財曾在報道中指出，全球第一個宣布人工繁殖蘇眉成功的是印尼。直至近十多年，台灣養殖蘇眉的技術也相當成熟。野生蘇眉與養殖的分別比較大，野生蘇眉的顏色會比較深綠色，而養殖蘇眉顏色會比較白。他表示蘇眉魚比石斑魚好養，可惜成長的速度非常慢，一年才長1公斤，野生的蘇眉寥寥可數，主要原因是來不及成長，就被捕捉了。（請按下圖看海捕、養殖的分別）

由於蘇眉魚的生長速度慢，所以大多養殖蘇眉會在1斤左右便推出市場。今次網民所買到的蘇眉，網民稱是$450/條，以大小來看約是1斤左右，其他網民指這種養殖蘇眉普遍是$20/両。

海鮮聯合總會主席李彩華：野生蘇眉每公斤$1100-$1200

於2018年，香港海鮮聯合總會主席李彩華曾指，野生蘇眉每公斤批發價為$1100至$1200，而酒樓食肆食用約每公斤$2000至$3000。而在香港管有、飼養或出售蘇眉，須先向漁護署申請牌照，李彩華指申請手續繁瑣，且產量銳減及價錢貴，本港很少魚檔會出售。

香港實施許可證制度 非法售賣可罰款50萬元

過去數十年的過度捕撈，令野生蘇眉整體數量大幅下降。蘇眉在2004年被《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》列為「瀕危」，亦被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二以管理國際貿易確保其可持續性。凡被列入《公約》的物種都會受到貿易監管及限制，而現有的蘇眉貿易只可在符合不影響蘇眉整體存活，及領有相關許可牌照的情況下才可進行貿易。雖然有合法的貿易途徑，但非法貿易問題依然嚴重。

2009年香港根據實施蘇眉的「管有許可證」制度，所有餐廳在管有及售賣蘇眉時，都必須申領牌照及公開展示，以防非法進行交易。任何人士如非按照《條例》的規定而進口、出口、再出口或管有蘇眉均屬違法， 一經定罪最高可被罰款五十萬元、監禁一年及充公有關物品。

非法售賣蘇眉可罰款50萬元。（網上圖片）

參考資料：尋 ∙ 真蘇眉／天下雜誌