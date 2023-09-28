鮑魚處理｜網民洗鮑魚至腰痛？輕鬆1招慳水慳力 亂刷變韌似擦膠！

中秋節明天便是，不少家庭都會買定好餸，和親朋好友一起做節團圓。鮑魚就是做節常常見到的食材之一。但有網民在社交群組上發起討論，鮑魚到底點洗先最慳水慳力呢？



鮑魚點洗點刷先啱？（istockphoto）

鮑魚擦到腰痛 網民：點刷先最快靚正？

過時過節，鮑魚常常成為餐桌上美味的一環！但眾所周知，新鮮鮑魚總是帶着一圈墨綠色的「污跡」，大家平時會怎樣清洗呢？今日有網民在facebook群組香港街市魚類海鮮研究社上，分享自己大手購入鮑魚的照片，意外引來大家對洗鮑魚的熱烈討論，有網友更分享自己曾經洗鮑魚洗到腰痛。

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鮑魚蠻力擦小心肉質變韌 汆水再冰省慳力慳時間

鮑魚想要洗乾淨是不少家庭煮飯前的一大學問，不少人直接執起牙刷就在生鮑魚身上刷，然而這樣其實會影響肉質，會收縮變韌，影響口感。另外，鮑魚上方的食胃管和綠色部分都不能吃，綠色部分是鮑魚的內臟，記得進食前要先去掉。

（istockphoto）

新鮮鮑魚輕鬆洗刷步驟，汆水冰鎮法幫到你：

1.汆水



先把鮑魚（不用去殼）放入滾水中攪拌約10-15秒，這步驟能讓黑色污漬在接下來的清洗步驟更容易清洗掉，也能將鮑魚的黏液去除。

2.冰鎮



將汆水後的鮑魚放入冰水中，冰水能夠縮緊鮑魚的肉質。

3.清洗



打開清水，並用牙刷輕輕將鮑魚旁的黑色髒污刷洗乾淨，這時候鮑魚的污潰會很容易被清理，切記請勿使用菜瓜布等較粗材質的刷子刷，避免鮑魚受損。如果鮑魚的黏液很多，也可以使用粗鹽塗抹在鮑魚上，搓揉後用水沖掉。這樣就完成的了！

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資料來源：香港街市魚類海鮮研究社/龐家肉粽