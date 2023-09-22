瑤柱｜網民疑瑤柱發霉求救！行內人2招辨鹽花或發霉1原因不放雪櫃

瑤柱是平日煲湯做菜常用的食材，不但可以令湯水更有營養，還可以令其鮮味更出眾，但近日就有網民發文，懷疑家中的乾瑤柱發霉，不知如何處理，還可否食用？到底瑤柱發霉和鹽花應該如何分辨？



瑤柱發霉或正常？

有網民發現瑤柱粒有一層白色粉末包裹，向網友們求救（facebook群組大埔 TAI PO）

近日有網民在facebook群組大埔 TAI PO上分享，自己發現屋企的瑤柱粒有一層白色粉末包裹。事主向網友們求救， 想知道這些瑤柱是不是已經發霉不能要。事件引起網友們的討論：「放得耐 出鹽花 放心食用」、「放耐咗就會咁，新貨舊貨嘅問題」、「瑤柱（扇貝閉殼肌『螺較』），越耐越有味道（越耐越靚）！」、「呢啲先至好嘢呀」，亦有網友笑稱：「係呀，發左毛，我幫你處理左去」、「你寄過嚟我幫你處理」。

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亦有網友分享：「試過有一次老公見到雪櫃啲乾瑤柱變成咁！ 掉曬落垃圾桶激死我」，從照片中瑤柱的外型判斷， 相信它並沒有發霉， 只是有鹽花在表面而已。香港同昌海味店就曾在其官網中分享，想要輕鬆分辨兩者， 其實可從2點窺見：

1.外觀



如果家中的瑤柱像上圖一樣有一層白色粉末包裹，可以放心這只是鹽花來的。而如果是真的發霉了，是帶綠色點的，大家可看顏色分別。

2.氣味



如果大家對瑤柱是否變質有疑問，可以打開包裝，聞一聞，有鹽花的正常乾瑤柱其味道會更濃烈，散發出更香濃的瑤柱味，這是因為乾瑤柱經過陳化後，蛋白質及礦物質的變化；如果瑤柱完全沒有任何瑤柱香味還帶綠點就要小心了。

瑤柱蛋白質為雞肉3倍（istockphoto）

乾瑤柱的賞味期限，一般為5年，期間只需存放在陰涼乾爽便可。有些人則喜歡放入雪櫃，這樣可以減慢陳化過程。據同昌海味表示，有些老一輩的老饕，卻鍾情「舊水」乾瑤柱，寧願讓其變得老身，散發獨特芳香。

瑤柱蛋白質＝雞肉3倍 可降血壓、膽固醇

瑤柱含豐富營養，包括碳水化合物、鈣、磷、鐵等多種營養成分，其蛋白質含量高達61.8%，為雞肉的3倍。在中醫角度，瑤柱性味甘鹹平，歸脾、腎經；有滋陰補腎、健脾調中之效，常食有助有降血壓，降膽固醇，補益健身。而想要選出靚瑤柱就要看7點：

1.外形

靚瑤柱大小均勻一致，顆粒飽滿、外形完整無缺呈短圓柱形、柱狀的纖維組織肌理分明，裂紋越少越好。而品質參差的瑤柱每粒的大小不一、鬆散。

品質參差的瑤柱每粒的大小不一、鬆散。（istockphoto）

2.顏色

靚瑤柱色澤微亮有光，不會有變黃發黴等情況。而品質參差的瑤柱大多數偏暗黃色，看起來沒有明顯的光澤。

3.產地

日本江瑤柱大多為上品靚瑤柱，其粒大呈棕色。

靚瑤柱用手摸乾爽不油膩（istockphoto）

4.手感

靚瑤柱用手摸乾爽不油膩，而品質參差的瑤柱會較油膩，有黏手的感覺。

5.泡發後

靚瑤柱在泡發後色澤正常有光澤，無異味，手摸有爽滑感，彈性好；品質參差的瑤柱在泡發後色澤會減退或無光澤，有酸味，手感發粘，彈性差。

資料來源：facebook群組大埔 TAI PO/美味天下/內地人民日報官網/同昌海味