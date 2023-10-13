坐骨神經痛｜5種營養助紓緩杏仁蠔　坐骨神經痛4原因關翹腳事？

你有坐骨神經痛的困擾嗎？坐骨神經痛不是一種疾病，它在醫學上其實是一種徵狀，引發這種痛症有4大原因，肌肉發炎是其中之一。想要緩解這種症狀，可以嘗試從飲食方面着手。



坐骨神經痛是香港常見的都市病（istockphoto）

坐骨神經痛4大原因 非長者專有

許多人以為坐骨神經痛只會在長者身上發生，但其實它是香港常見的都市病，不良坐姿或者久坐都可致坐骨神經痛。坐骨神經痛有4大成因：

1. 椎間盤突出

進入熟齡後，一節一節脊椎骨之間的軟骨盤因為長年承受上方的壓力而變形，就像把一個軟塑膠環夾在兩個金屬塊之間，然後用力向下壓，這時候塑膠環便會往外、往內凸出去，向外會刺激肌肉而不舒服，向內就會擠壓到脊椎腔內的神經。

2. 骨刺

脊椎經過數十年寒暑的操勞後，骨頭因摩擦發炎而長出不正常的骨質增生，俗稱骨刺。（istockphoto）

脊椎經過數十年寒暑的操勞後，骨頭因摩擦發炎而長出不正常的骨質增生，俗稱骨刺。如果骨質增生的位置以及角度不對，壓迫到坐骨神經，就會發生與椎間盤突出類似的症狀，一樣會感到麻、痛不舒服。

3. 椎管狹窄

年紀大後脊椎退化，支撐力變弱，身體為了穩定脊椎，會促使脊椎骨的盤面變粗大，以減輕盤面承擔的壓力。然而骨頭變粗，便會使脊椎腔空間變窄，壓迫到神經。

4. 梨狀肌僵硬或發炎

無論久坐、愛翹腳還是坐姿不良都會引發梨狀肌出現問題產生痛症。（istockphoto）

這不是骨骼的問題，而是肌肉壓迫到神經。人的臀部有一塊肌肉名叫梨狀肌，梨狀肌位於臀部深層位置，下面有坐骨神經線束經過。當這段神經束受刺激，便會誘發坐骨神經痛。如果梨狀肌因為身體姿勢不正確而變得僵硬，或是發炎腫脹，以致壓迫到坐骨神經，一樣會引發麻、痛等症狀。

坐骨神經痛5營養素助舒緩 維他命C、Omega-3…

在上述的4種坐骨神經痛成因中，都市人最常見的成因普遍都為梨狀肌的僵硬或發炎所致。無論久坐、愛翹腳還是坐姿不良都會引發梨狀肌出現問題產生痛症。想要舒緩這種情況，除了要有良好坐姿外，正確飲食，得到良好的營養素也可以減輕痛楚，有5營養素有助紓緩坐骨神經痛：

1.鎂Mg



在飲食中攝取充足的鎂，可以協助身體放鬆緊縮的肌肉（istockphoto）

在飲食中攝取充足的鎂，可以協助身體放鬆緊縮的肌肉，舒緩梨狀肌的不適。富含鎂的食物有很多，包括乳製品、魚類、肉類、海鮮、蘋果、糙米、杏仁等。

2.Omega-3脂肪酸



核桃含有豐富的Omega-3（istockphoto）

Omega-3能協助身體修復組織和神經，也有減輕梨狀肌發炎的效果。三文魚、合桃、秋刀魚、紅衫魚、蠔、黃豆、亞麻籽等，都含有豐富的Omega-3。

3.抗發炎的維他命



自然界的維他命中，維他命C、E、K具有抗發炎效果，在深綠色葉菜、水果和堅果中含有豐富的抗炎維他命，因此可大量食用新鮮蔬果及適量堅果，比如杏仁、開心果、合桃、花生等。

4.植物性抗氧化劑



車厘子具有抗發炎效果（istockphoto）

植物類食材中，除了維他命以外，還有多種具有抗發炎效果的化學物質，例如異黃酮、多酚等。黃豆、豆製品、車厘子、藍莓、等食材中含有這些植物性抗氧化劑。

5.穀類纖維素



全穀雜糧類食材，例如糙米、五穀米、薏仁、燕麥、地瓜、南瓜、芋頭、山藥，也富含抗氧化物質，纖維素也能加速體內新陳代謝，促進身體肌肉骨骼的修復和保護神經健康。

坐骨神經痛4類食物要慎吃 紅肉、高糖...

相較於均衡的飲食，容易提高血糖，和對心血管有害的高油高脂食物，都容易讓身體組織發炎，並對神經造成更大的壓迫。基於這個原理，我們就可以知道要避免哪些食物，才能不讓坐骨神經痛變得更嚴重。有4類食物要慎吃：

坐骨神經痛飽和脂肪如紅肉要慎吃（istockphoto）

1. 精緻加工的高糖食物



2. 加太多糖的食物



3. 飽和脂肪如紅肉



4. 反式脂肪高的如人造牛油



資料來源：hello醫師/康健/Asia Medical Specialists