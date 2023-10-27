一句「你看來像茶碗蒸」茶碗蒸成熱搜！嫩滑3技巧鍋蓋要不要密封?

「你看起來就像茶碗蒸！」，台灣台北市大安區某家迴轉壽司店日前消費者之間因這麼一句話，而雙方大打出手，引起熱議，而這也讓「茶碗蒸」登上網路熱搜。



從營養角度來看，「茶碗蒸」稱得上是老少咸宜、處理簡單、營養豐富的餐桌上的重要配角，可多多食用。

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台灣嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心營養師賴思吟表示，「茶碗蒸」就是蒸蛋，主要成分就是雞蛋、水分，另可添加在雞肉、魚片、毛豆、三色豆、粟米、香菇、蝦子、蛤蠣等，100公克「茶碗蒸」熱量約64大卡，含5公克蛋白質。

就口感來說，「茶碗蒸」質地細軟，適合正在發育的兒童青少年，以及牙口不好、缺牙、吞嚥困難的中老年族群，並能提供良好的營養成分及熱量。

雞蛋好處多多，屬於優質的蛋白質，吸收率高，可修補身體組織、製造肌肉、提升免疫力，被視為兒童、青少年成長時期蛋白質和胺基酸的重要來源，也適合增肌減脂等健身族群食用。至於如何讓「茶碗蒸」滑嫩可口？賴思吟提出3大技巧：

- 技巧1：雞蛋、水分的比例正確，應1：1.5或1：2之間，也就是1顆蛋50克，如果用2顆蛋，就應該加進150c.c.至200c.c.的水。

- 技巧2：處理時，最好以篩網過濾較大顆粒，以增加口感。

- 技巧3：電鍋蒸煮時，應讓鍋蓋保有一點空隙，這樣「茶碗蒸」質地不會空洞，比較綿密。



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大部分「茶碗蒸」添加肉塊，以及蝦子等海鮮，如對海鮮過敏，則可改為雞胸肉、雞腿肉塊、毛豆等，同時攝取動物性、植物性等兩種優質蛋白質。賴思吟建議，如果牙口不好，可放些三文魚等鮮魚肉片，蒸熟後口感軟爛。此外，料理時多花一些巧思，就可以將紅蘿蔔等孩子不喜歡的食物偷渡其中。

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