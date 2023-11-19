貧血｜孕婦產前易貧血恐影響胎兒！預防4招每日至少吃1碗深綠色菜

在懷孕期間，生理會出現變化，需增加血量以供胎兒生長，此時若營養素攝取不足易產生「產前貧血」，影響孕婦、胎兒健康。因此，台灣國健署提供4飲食技巧，提醒孕媽咪們攝取足夠營養素，預防、改善貧血症狀。



育齡婦女貧血盛行率19.7% 與鐵、葉酸、B12等有關

根據台灣國民健康署2018－2022年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，台灣20－49歲育齡婦女的貧血（血紅素＜12g／dl）盛行率為19.7%。而血液的生成與鐵、葉酸、維他命B12等營養素有關，若在懷孕期間攝取足夠營養素可以預防貧血的發生。

因此，台灣國健署呼籲孕媽咪們應「攝取富含鐵質食物」、「葉酸補充不可少」、「維他命B12很重要」、「蛋白質攝取量須增加」，透過這4飲食技巧來預防貧血，也可幫助寶寶健康長大。

孕婦預防貧血飲食技巧（按圖看清👇👇👇）

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預防貧血飲食技巧1 攝取富含鐵質食物

懷孕期間鐵質攝取不足，對胎兒的腦部可能會造成不良影響。台灣國健署建議，孕媽咪每日鐵質攝取量需達15毫克（mg），第3孕期之孕婦及哺乳中的媽咪更要增加每日鐵質攝取量至45毫克（mg）。

在日常飲食中，可經由富含鐵質的內臟類（如：豬潤、鴨血）、紅肉類、海產類（如：文蛤、章魚）及豆類與其製品（如：黑豆、小方豆乾）來補充。另外，在用餐中或餐後2小時內可以食用富含維他命C的新鮮當季水果（如：番石榴、柑橘、文旦、小番茄），促進鐵質吸收。

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預防貧血飲食技巧2 葉酸補充不可少

葉酸若嚴重缺乏，可能會影響寶寶神經管發育、造成唇顎裂。若是神經管缺損位在脊柱的位置，就會產生脊柱裂。台灣國健署表示，有懷孕計劃的婦女，建議孕前葉酸每日攝取量需達400微克，懷孕期間增加每日攝取量達600微克。

而日常飲食，每日至少需攝取1－2碗深綠色蔬菜（如菠菜、紅莧菜、紅鳳菜等），並可搭配全榖雜糧，如：紅豆、綠豆、鷹嘴豆、燕麥、紅藜等一起入菜。另外，堅果類食物（如：葵花籽、黑芝麻），以及蛋白質類食物中的海鮮類（如鯖魚、蠔）、雞肝、黃豆、黑豆等也富含葉酸，民眾可透過這些食物來補充。

預防貧血飲食技巧3 維他命B12很重要

維他命B12缺乏，可能也會導致胎兒的神經管缺陷。因此台灣國健署建議，懷孕時維他命B12每日攝取量應達2.6微克。

維他命B12主要食物來源為動物性蛋白質，包含海鮮類（如：蜆仔、文蛤、蠔）、肉類、蛋、乳製品等，植物性來源則可透過紫菜、海髮菜等食物來補充。另外，台灣國健署表示，全素者可在醫生指導下，使用維他命B12補充劑。

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預防貧血飲食技巧4 蛋白質攝取量須增加

攝取充足的蛋白質，可提供足夠的造血元素。台灣國健署提到，懷孕期間蛋白質每日攝取量需額外增加10公克，且蛋白質來源中一半以上應來自優質蛋白質，如：黃豆、毛豆、黑豆與相關製品，或乳製品、魚、蛋、肉等。

台灣國健署提醒，若有任何飲食或補充營養素的問題，可洽詢營養師進行營養評估及飲食指導，或經醫師指示下使用營養補充劑，以改善貧血症狀。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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