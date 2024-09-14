那些年曾出現過的手機設計　從紅外線傳輸到3.5mm耳機孔你認識？

從最初的磚頭大哥大到現在的智能手機，手機配置不斷革新，然而一些曾經風靡一時的手機設計隨著時間的推移，也逐漸淡出了歷史的舞台。



今天，筆者就來帶大家一起回顧那些被淘汰的手機設計，看看你用過，甚至見過幾種？

這8種手機設計，你都見過或用過嗎？

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1、紅外線傳輸

（中關村在線提供）

在很古早的功能機時代，紅外技術比較普遍，比如諾基亞8250就可以利用紅外功能聯機打貪吃蛇，或者同學之間互相傳輸鈴聲和圖片，速度相當慢，大部分情況下也就每秒3、4KB，在數據傳輸過程還必須要發射器相互對準，可以說是相當麻煩了。

不過，現在也有很多產品保留了紅外線功能，主要用在遙控空調、電視等家用電器上。

2、全鍵盤設計

全鍵盤設計（中關村在線提供）

一提到全鍵盤設計，相信很多朋友一定會想起黑莓手機。黑莓主要面對高端商務市場，推出了多款全鍵盤機型（也就是俗稱的肌肉機），其憑藉耐用的設計和強大的企業級安全功能，包括數據加密和管理工具，使之成為注重隱私和訊息安全用戶的首選。

當時筆者體驗同學的黑莓手機，還記得裏面有一個草地拼字母的自帶小遊戲，不過現在也記不清了。

3、可更換電池

可更換電池（中關村在線提供）

早期的手機電池續航力有限，可更換電池的設計解決了用戶的燃眉之急。

在當時智能手機普遍可打開後蓋，蘋果的iPhone 3GS橫空出世直接證明了「可拆卸電池」這個功能並不是用戶的剛需。如果手機電池要設計成拆卸設計，其中的零件必然不能緊密地貼合，不但佔用了機身更多空間，整體手機就很難做的更加輕薄小巧，防水性能無法提升。同時，更換下來的電池還有可能造成二次污染。

4、翻蓋、滑蓋手機

翻蓋、滑蓋手機（中關村在線提供）

這裏我們提到的翻蓋手機，是上面屏幕，下面鍵盤的傳統設計，有些翻蓋手機還支持橫向旋轉，玩法更加多樣豐富，現在的小摺疊手機某種意義上也算它們的「精神續作」吧。

翻蓋、滑蓋手機（中關村在線提供）

當時筆者家裏人還買過一台摩托羅拉ME511，它採用了其方形機身和旋屏全鍵盤設計，每次把屏幕轉上去，露出下方的全鍵盤都感覺成就感滿滿，就像一台便攜「打字機」，非常有逼格。

5、3.5mm耳機插孔

3.5mm耳機插孔（中關村在線提供）

3.5mm耳機插孔曾是音頻輸出的標配，但在追求輕薄和防水性能的驅動下，這一設計正逐步被淘汰。藍牙耳機和USB-C接口的興起，標誌著無線音頻時代的來臨。

6、獨立按鍵

獨立按鍵（中關村在線提供）

隨著智能手機的發展，追求更高的屏佔比成為主流趨勢。實體按鍵佔用空間，限制了屏幕的大小。去除物理按鍵後，手機可以實現全面屏設計，為用戶提供更加沉浸式的視覺體驗。

與此同時，物理按鍵是手機密封結構中的薄弱環節，容易導致水分和灰塵進入。無按鍵設計有助於提高手機的防水防塵等級，延長設備使用壽命。

7、彈出式攝像頭

彈出式攝像頭（中關村在線提供）

手機屏幕發展過程中，彈出式攝像頭作為一種旨在實現更高屏佔比解決方案的設計，曾在智能手機行業掀起一陣潮流。

彈出式攝像頭（中關村在線提供）

隨著採用此技術的新機越來越多，其缺點也逐漸顯現：首先，機械結構的複雜性帶來了更高的製造成本和潛在的故障率，長期使用下的磨損和進灰問題影響了用戶體驗和攝像頭的壽命。其次，為了容納彈出機制，手機內部空間被大量佔用，影響了電池容量和其他組件的佈局優化，可能會導致手機整體厚度和重量的增加。

再者，彈出式設計犧牲了手機的防水防塵性能，對於追求全方位防護的現代用戶而言，這也是一大減分項。

8、存儲卡槽

存儲卡槽（中關村在線提供）

存儲卡槽曾經是移動設備擴展存儲空間的標準配置，但隨著技術進步，其重要性逐漸減弱，至今幾乎被淘汰。

早期手機會將應用安裝在存儲卡上，其讀取速度就會很大程度上影響日常的使用體驗，但市面上的產品良莠不齊，有些劣質的存儲卡不能滿足需求，甚至可能導致手機卡死、黑屏等故障產生。因此，手機廠商直接內置高質量內存，減少故障可能，也能增強防水性能。

寫在最後：

隨著技術的與時俱進，用戶手中的愛機逐漸變得越來越輕薄，功能越來越豐富，筆者盤點的這些已經逐漸被「淘汰」的設計都在被比其性能更好、功能更強的技術所替代，不得不慢慢地退出歷史舞台，也許真的有一天連手機都會被更便攜的智能設備所「淘汰」，讓我們拭目以待。

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