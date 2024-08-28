Huawei宣佈推出「HUAWEI TruSense」系統，為智能穿戴產品帶來全新定義及革命性體驗。全新TruSense系統整合了光學、電學、材料等領域的研究成果，旨在為用家提供更精準、更科學的運動健康管理方案。



Huawei在智能穿戴領域11年的研發經驗，已累計全球發貨量超過1.5億部，運動健康應用的註冊用家數更突破5.2億。根據IDC最新數據，2024年第一季度華為腕上穿戴設備出貨量同比增長率位列全球第一，且連續多年穩居中國市場榜首。

華為在中國廣東發布最新TruSense健康系統，統合六大監察功能。

HUAWEI TruSense系統克服了諸如皮膚顏色、手腕粗細、天氣變化等外界因素對數據監測的影響，大幅提升了心率、血氧、血壓等指標的測量精確度，並通過了權威機構的專業認證。此外，該系統還將檢測範圍擴展至60多項指標，實現了對多個健康系統的全面監測。透過心率資料分析和先進演算法，TruSense可以有效評估用戶的情緒狀態和壓力水平，從而實現身心雙重健康管理。

HUAWEI TruSense系統還具備開放性和延展性，目前已與全球150多家機構達成合作，共同推進遠端醫療和家庭健康管理的創新應用。為用家提供更準確、全面、快速、靈活、開放、延展六大特性，帶來更好的健康管理體驗。

官方更公布，9月份將會有多個「穿戴式」產品，搭載最新TruSense系統。

值得期待的是，搭載HUAWEI TruSense系統的一系列全新智能穿戴設備將於9月正式發佈，值得大家期待！