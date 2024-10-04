PS5 Pro 30週年限定版抽籤公布未推出已炒至5萬元！｜隨着PlayStation早前開放抽籤申請PS5 Pro 30週年限定版，網上瘋傳的炒賣價格已高達近港幣5萬元！而且日本更推新措施防炒家！今日（10月4日）正式公布抽籤結果，且看之後的炒價會否再上一層樓？



今年PlayStation 30週年，推出多款30週年限定版主機及配件，當中最搶手的當然是PS5 Pro 30週年限定版。PlayStation 5 Pro主機－30週年限量版組合包內含：限量版PS5 Pro主機、限量版DualSense Edge無線控制器、限量版DualSense無線控制器、限量版DualSense充電座、限量版主機護蓋（適用光碟機）、限量版直立架、初代PlayStation控制器款式連接線端子外殼、4條PlayStation Shapes連接線束帶、PlayStation貼紙以及限量版PlayStation海報（共有30款設計，隨機附送其中一款），售價雖然高達8千多元，但仍吸引不少機迷留意。早前官方一推出抽籤，就已經吸引不少機迷登記。

早前香港已推PS5 Pro 30週年限定版抽籤登記，10月4日起公布抽籤結果，成功抽選的買家將會續續收到SMS通知。

而日本方面，雖然同是推出抽籤方式購買，但加入更多限制，如要求買家必須在2月22日至9月19日期間在PS4和PS5上累計PSN最少登入30小時才可以登記抽籤，明顯想減少一堆「新加入」的「玩家」。雖然這方式未必能阻止「老機迷」抽籤「炒賣」但已經能夠阻止不少「專業炒家」。不過，就算實行多項防炒措施，外國仍有不少炒家將尚未推出的PS5 Pro 30週年限定版炒價預購，平均至少炒價高達5萬港幣，比起原價貴6－7倍有多，非常離譜！

PS5 Pro 30週年限定版未推出就已經有外國炒家將自己的「預訂單」放上網炒賣，售價高達5萬多元。

其他PlayStation 30週年限定主機及配件都被炒貴：

而香港抽籤的機迷，如成功申請者將於今日起（10月4日）陸續收到短訊通知。希望有心值藏的玩家，能夠成功抽中購入自己心頭好。