30週年PlayStation限定版開箱，PS5 Slim、PS Portal經典細節滿載｜30週年PlayStation限定版系列終於正式推出，記者走訪不少門市終於將30週年PlayStation系列主機成功搶購，包括30週年限定版PS5 Slim、PS Portal以及DualSense Edge精英手掣！當然立刻開箱與大家分享，慢慢欣賞新機不同經典細節，機迷們一定大滿足！



30週年PlayStation 限定版主機及配件開箱！（陳葦慈 攝）

首先介紹30週年PlayStation限定版主機「PS5 Slim數碼版主機」，這個限定版本的 PS5 Digital Edition 主機採用了經典的 PlayStation 配色方案，並隨附有限量版 DualSense 無線控制器。另外，跟機還有限量版光碟機主機蓋、限量版垂直支架、原版 PlayStation 控制器樣式的線材外殼、4條 PlayStation 標誌扎帶、PlayStation 貼紙、限量版 PlayStation 海報 (30款隨機附送1款)、PlayStation 型萬字夾。

30週年PlayStation 外箱設計是向第一代PS的外箱設計致敬（陳葦慈 攝）

30週年限定版PS5 Slim數碼版主機連限定機座（陳葦慈 攝）

30週年限定版PS5 Slim數碼版主機連限定機座（陳葦慈 攝）

換上了光碟機機殼（陳葦慈 攝）

機殼內亦刻印了「30」字樣（陳葦慈 攝）

機殼上的「△3○×□」十分搶眼（陳葦慈 攝）

跟機的DualSense手掣同樣以PS1經典灰色作設計（陳葦慈 攝）

跟機還附送一張特大限量poster，30款中隨機送1款（陳葦慈 攝）

USB線收納扎以□×○△設計（陳葦慈 攝）

然後30週年PlayStation限定版主機「PS Portal」，玩家可以隨時隨地體驗 PlayStation 的強大實力，這就是 PS Portal Remote Player 30週年限量版的魅力所在。這款便攜式遙控播放器不僅擁有標誌性的30週年配色，還能讓玩家隨時隨地暢玩 PS5 遊戲。

30週年限定版PS Portal（陳葦慈 攝）

其新機保護貼竟然印上了PS1開機時的畫面（陳葦慈 攝）

30週年限定版PS Portal（陳葦慈 攝）

而30週年PlayStation限定版精英手掣「DualSense Edge」，對於追求極致遊戲體驗的玩家而言DualSense Edge 無線控制器絕對是不容錯過的神器。這款限量版 DualSense Edge 控制器專注於高性能和個性化定制，同時也融合了最初 PlayStation 主機的復古設計元素，尤其在觸控板上刻印上「△」、「○」、「×」、「□」經典PS符號，資深機迷們絕對會喜歡。

30週年限定版DualSense Edge（陳葦慈 攝）

30週年限定版DualSense Edge外盒亦印予經典PS Logo（陳葦慈 攝）

DualSense Edge的觸控板刻印上「△3○×□」logo（陳葦慈 攝）

（陳葦慈 攝）

機盒內印上了PlayStation多年來曾經推出的主機、配件的圖案（陳葦慈 攝）