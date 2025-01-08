膽大黨期間限定快閃店直擊2025，台北朝聖必到打卡掃限定精品！｜早前熱門動畫《膽大黨》期間限定快閃店於台北華麗登場！松山文創園區的藝異空間隆重開幕，不單帶來大量限定精品，更為動畫迷帶來一場視覺、互動兼備的嶄新體驗。



沉浸動畫世界觀的全新展現

進入快閃店，映入眼簾的就是一系列經典劇照牆，栩栩如生地展現出《膽大黨》獨特的世界觀和鮮明的潮流色彩。走進去後，更能仿彿置身動畫場景之中!動畫中令人印象深刻的重要場景都被還原了出來，包括小桃一行人眼中的「UFO造景」，以及讓人心跳加速的「都市傳說高速婆婆隧道」。伴隨著生鏽的禁止進入標誌牌及封鎖線，營造出濃濃的神秘和詭譎氛圍，讓粉絲宛如置身於動畫之中。

膽大黨期間限定快閃店直擊

都市傳說高速婆婆隧道

而最引人注目的，莫過於現場矗立的 1:1 角色立牌了。不論是帥氣的小桃、厄卡倫，還是呆萌的星子和愛羅，亦或是經典的高速婆婆，每一個角色都栩栩如生地展現在眼前。動畫中的人物形象在此一一呈現，絕對是動畫迷們爭相打卡的好地方。

招財貓化的高速婆婆

潮流服飾 - 化身動畫角色

快閃店就為大家帶來了一系列潮流十足的服飾系列，讓大家能夠化身成為動畫角色。瞄準動畫中深受喜愛的服裝元素，特別打造了一系列服飾單品。比如，以女主角小桃的衣服圖樣設計的T恤；以賽伯星人為元素的大學T恤；以及高速婆婆為靈感的棒球外套等。這些充滿個性的服飾，不僅時尚大方，還能讓粉絲們完全融入動畫氛圍之中。

除了時尚服飾，本次快閃店還準備了許多實用而又可愛的配件單品。比如，以小桃最愛的魚圖案設計的托特包；以幽靈和宇宙人否定派圖樣的飲料提袋；以及雙面造型的漁夫帽等等。這些精心設計的周邊，無疑是fans的最愛。

膽大黨角色立牌

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限量周邊 - 值得珍藏的收藏品

此次的快閃店除了服飾和配件系列外，還準備了大量限量周邊商品。如動畫角色造型設計的立牌，以及六角閃鑽徽章；還有金屬質感的高速婆婆胸針造型鑰匙圈，以及幽靈/宇宙人否定派風格的金屬徽章。特別值得一提的是，凡消費滿$1500，即可獲得限量角色燙銀色紙。這些燙銀色紙共有6款，每一款都代表著動畫中不同的角色。對於動畫迷來說，能夠收藏到自己最喜歡的角色，無疑是最大的驚喜和滿足。

日期：2024年12月31日－2025年2月6日

時間：10:00 - 18:00

地點：台北松山文創園區 藝異空間



膽大黨期間限定快閃店