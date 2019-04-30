無知客見電器非三腳插直斥水貨求更換！香港浴室插頭點解用兩腳？

數碼生活
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在香港買到的行貨電器，大多使用符合機電處標準的三腳插，很多人也會把三腳插以外的電器當作水貨。使用這類電器時，就要附加如到外地旅遊所用的轉插，甚至是加用調節電壓的火牛。不過，大家又知不知道，其實香港也不只有三腳插這一類合符本地標準的插頭呢。

無知顧客事件

近日，在 Facebook 「西客之道」專頁上傳出一單有趣的買電器小風波。有一名顧客指自己在門市買到水貨電鬚刨，原因是電鬚刨是使用兩腳插，並不是香港常見的三腳插，因此要求店舖退貨。店員多次解釋，電鬚刨這類有機會在浴室使用，或會濕到水的電器，都會用較低電流的兩腳插。不過顧問仍因為兩腳插不方便使用要求退貨，甚至要求店家找專業人員上門換三腳插。最後，就算這名顧客擺機電處和消委會上檯，也沒有獲得任何退貨﹑退款服務。

顧客買了使用兩腳插的鬚刨後，斥店舖出售的是水貨產品（示意圖，網上圖片）

香港符合安全規格的插頭

根據機電處的標準，在大部分的情況下，香港所使用的插頭多是三腳插。不過，並非只有常見的三腳方插，三腳圓插也是符合規格。同時，機電處也明確表示，不要購買或使用兩腳插頭的電器，除非該電器裝有符合安全標準 BS4573 或 EN50075 的兩圓腳插頭（英國和歐洲規格）。而這兩個就正是電鬚刨和電動牙刷等使用的插頭。這類合規格的兩腳插頭，必定是圓插，並非日本﹑中國和台灣等地使用扁插。

浴室專用兩腳插座

浴室應該是全屋水氣最重的地方，而水氣也是電器漏電的一大原兇，因此浴室內的電器如電燈﹑熱水爐等，都是從外面接入來的。不過，部分房屋都會安裝浴室內的鬚刨供電裝置，方便用戶能在浴室有限度使用電器，這類的插座就正是兩腳圓插。所以，就算是行貨的電器，也有機會因為在浴室使用的考量，而使用符合機電處要求規格的兩腳圓插。其實現時很多新款房屋都會在新樓裝飾時加入浴室供電裝置，難道網民看到這個貼文後的反應都一面倒：無知是罪。

兩腳插轉三腳插？

貼文也指出，這名顧問擅自把原來的兩腳圓插，改裝為三腳插，因此令鬚刨燒掉，不能再次使用，繼而到門市要求退貨。當然，由於人為造成的問題，就算有「退貨保證」也沒法進行退貨服務。其實，這一類的兩腳插本身是採用雙重絕緣設計，包括不導電塑膠外殼，或用兩層絕緣物料包住部份的導電位置等方法卸去電流，因此無須使用地線。而用戶如自行把兩腳插改裝為三腳插，一來新插頭未必有雙重絕緣設計，二來地線也仍沒有駁上，那就有機會出現漏電和電流過大的問題。這類在浴室使用的小型電器，很多時都只有約 2.5A 的電流（和 iPhone 插頭的電流相約），如果太大的話就會加大使用風險，更不說沒有地線和雙重絕緣的保護，故千萬不要擅自改裝插頭使用。

行貨 VS 水貨

貼文也提到買入行貨和水貨的問題，其他貨品是行貨還是水貨，很多時都不可以單從外表得知。就算同樣是三腳扁插，也可能是來自馬來西亞、新加坡和英國等地，不經本地原廠代理進口。因此，購買電器時，必須問清楚是否享有本地原廠或代理提供的免費售後服務（保養），而不是只由店舖提供的短期保養服務。其次，顧客可以要求門市在收據上，列明的香港行貨，那日後有什麼問題也有單據證明當時買入的是行貨貨品。

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