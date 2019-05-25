Macbook Pro 2019 拆解：蝶式鍵盤再「升級」、入塵問題獲解決？

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Apple 在日前宣布推出新版本的 Macbook Pro，今次的 2019 新版本除了終於可以選配 Core-i9 八核處理器之外，其他功能升級也是另一焦點所在，其中當然包括近年來「出事率」頗高的 Butterfly Keyboard 蝶式鍵盤。

Apple 方面在發表新版 Macbook Pro 時，表明今代鍵盤將採用「全新物料」，估計是針對過去幾代都頻頻發生的入塵、故障問題而做的改善，然而這新物料是甚麼？實際作用又是如何？只能透過第三方的拆解報告作更詳細了解。

在全新版本的 Macbook Pro 出貨以後，著名的電子產品維修網站 iFixit 就即時拆解了當中的最高階 15 吋屏幕型號。iFixit 發現 Apple 新 Macbook Pro 的鍵盤部份，設計基本上與上年度的第三代 Butterfly Keyboard 基本一致，只不過是鍵下薄膜以及金屬拱頂物料有所改動。

雖然在鍵盤以至整體規格上都有所改善，但值得一提的是，新版本 Macbook Pro 在 iFixit 的可維修評分只得 1 分（10 分為最易維修），原因是共內部的鍵盤、電池、喇叭以至Touch Bar 等等，都與主板黏合在一起，任一部份損壞，都有可能需要整組更換。

資料來源：iFixit、MacRumors

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