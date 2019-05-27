Asus ZenBook Pro Duo上手玩！雙 4K 觸控螢幕、多工處理最強筆電

【ZenBook Pro Duo】筆者特意飛到台灣，率先試玩 ASUS ZenBook 系列最新產品，ZenBook Pro Duo 以及 ZenBook Duo。今次同樣大玩雙螢幕，不過下螢幕不再只有觸控板的大小，而是擴大到足足半個主機大，配得上「Duo」之名的雙螢幕筆電。想知這部雙螢幕 ZenBook Pro Duo 有多強？即看筆者評測。

極致的高階雙螢幕

為何會說是極致的高階雙螢幕，因為兩個螢幕同樣是使用 4K（3840 x 2160）等級，15.6 吋的上螢幕更是 OLED 面板，下螢幕（ScreenPad） 14 吋 LCD IPS 面板，就算在旁邊看也沒有大色差，這正是 IPS 帶給用家的優點。而且高達 100,000：1 的對比度，對顏色光暗的顯示已經達高等級的標準。筆者最驚喜的是兩個螢幕也有觸控功能，這成為了 ZenBook Pro Duo 活用兩個螢幕的關鍵。

15.6 吋上螢幕 + 14 吋下螢幕，有點似非常闊的 Touch Bar（陳錦洪 攝）

雙螢幕都可以觸控（陳錦洪 攝）

三大雙螢幕功能

ZenBook Pro Duo 最強大的是上下兩個螢幕帶給用家的便利。用家可以把程式隨時在兩個螢幕中調動，同樣是 4K 解像度令程式在兩個螢幕中「來去自如」。而且，更可以把大個程序，擴大到兩個螢幕之上，15.6 加上 14 吋的全螢幕，用來睇網頁還是 Excel 表格都是一流。再來就是筆者認為最好用的「多工」功能，下螢幕可以同時並排三個程式，而上螢幕又可以再處理其他事務，完全是為忙碌的都市人處想，用家無須而亂放多個程式在桌面上，以及在開始欄找來找去都開不到想要的程式了。

不只是一部「文書機」

如果是要買一部剪片執相的筆電，大家可能會想到 Macbook；如果說電競筆電，又會想到 ASUS 另一系列 ROG Zephyrus。不過現在 ZenBook Pro Duo 同時挑戰這兩個界級。首先雙螢幕在處理圖片和影片時，可以有效看到各種效果和時間軸，處理時非常方便，甚至在音樂製作上，也別出心裁加入音效板，令用家有如控制多個製作工具。而使用 RTX 2060 顯示卡﹑ Intel 第九代 i9 CPU，以及 DDR4 2666MHz 32GB RAM，筆者相信這個配置足夠應付 3A 大作有餘。

ZenBook Duo（左）﹑ZenBook Pro Duo（右）（陳錦洪 攝）

ZenBook Pro Duo vs ZenBook Duo

兩個版本除了螢幕大小不同之外，當中仍有兩個較大的分別，Pro Duo 的觸控板有著和「西風」系列一樣的功能，就是一按就能改變成數字鍵，而 ZenBook Duo 就沒有這個功能。別外， ZenBook Duo 只有下螢幕可以觸控，上螢幕不能，筆者試玩了一會後，發現這個設計也頗影響雙螢幕操控， ZenBook Pro Duo 會更靈活地發揮出雙螢幕的優勢。

改鍵盤位置帶來不便？

ZenBook Pro Duo 以及 ZenBook Duo 同樣使用鍵盤提升的設計，即打開電腦螢幕時，背部突出的部份會令鍵盤角度上升，使用家使用鍵盤時更加舒適。不過加入了下螢幕的關係，鍵盤並非擺放在一般筆電的位置，而是放在最下。換言之，這個設計令平常的手枕空間消失在 ZenBook Pro Duo 之中。亦即是這部筆電難以放在大腿上使用，這對於部分筆電使用者來說可能是一個大問題。不過，ASUS為了解決這個手枕的問題，同時推出了一個額外的配件，也可以理解為手枕位置的延伸。如果用家是長期在家中使用也可以理解，但如果是攜身使用的話，又怎會再帶多一個配件出街呢。因此，筆者認為 ZenBook Pro Duo 的設計，並非為了方便用家出街使用。