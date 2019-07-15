外國實測13吋Apple MacBook Pro 2019！低配版效能比上代快一大截

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2019年最新推出的Apple 13吋MacBook Pro的CPU比之前版本「低效能」，但運作和用來剪片卻更快？Apple新推出的13吋 MacBook Pro 2019增加了Touch ID和Touch Bar 觸控欄以及最新的第8代Intel CPU。此粒處理器的時脈速率規格是1.4 GHz，比13吋MacBook Pro 2017的Intel i5 2.3 GHz處理器「看似」規格下降。然而這部入門級MacBook Pro卻比想像中還要快，更有實測結果數據為證，究竟點解？

Apple新推出的2019年版13吋MacBook Pro（128GB儲存空間，售港幣10,399元）新增了Touch ID、Touch Bar 觸控欄和最新的第8代Intel Core i5 CPU。乍看之下，鑑於此新機型處理器的基本時脈速率規格為1.4 GHz，甚至比起上代無Touch Bar 觸控欄、2017年版的2.3 GHz為低，似乎有點不足。

純看時脈速率規格的數字，MacBook Pro好像降級了。但要注意的是架構的更新，MacBook Pro 2019採用的Intel CPU晶片不單是第8代，而且是4核心，而上一代機只是用雙核心。

2019年版的全新CPU晶片，還採用Turbo Boost技術加速運行至高達3.9 GHz，獲得額外性能短暫爆發，超過前一代3.6 GHz之最大值。近日，就有外國用家評測MacBook Pro 2019，發現它比想像中快。128GB 13吋入門機而言，其「萬頭」價格定位配合如此效能躍進，對Apple確是有利。

科技Youtuber「Jonathan Morrison」利用一些艱澀的剪片工具程式測試了新一代MacBook Pro。最新入門級MacBook Pro用了3分16秒便完成了Final Cut 4K影片導出的任務；而上一代機型則需要4分40秒。差成分幾鐘，不得不說是效能大躍進。

（9to5mac.com）

MacBook Pro 2019在功能方面也有進步，首次帶來Touch ID、Touch Bar 觸控欄和T2晶片作驅動。正如上面影片中也可見到，Morrison也展示了T2晶片如何幫助加快特定的工作流程，例如利用其集成HEVC硬件編碼器（Integrated HEVC hardware encoder）。MacBook Pro 2019亦能夠在33分鐘內完成HEVC任務，比上代機型快足足一個小時。

Geekbench的評分指出，由於增加多兩個核心，MacBook Pro的多核分數比上一代高，單核分數亦然，可能是由於Turbo Boost技術加速運行所致。（9to5mac.com）

Geekbench的評分指出，由於增加多兩個核心，MacBook Pro的多核分數比上一代高，單核分數亦然，可能是由於Turbo Boost技術加速運行所致。

相比之下，售港幣14,399元、有256512 GB儲存空間可選的13吋MacBook Pro，則採用2.4 GHz 4核處理器。其平均Geekbench得分為4948（單核分數）及18505（多核分數），其實比採用1.4 GHz CPU的MacBook Pro 2019的評分高出不太多。

考慮到兩款機型性能接近，卻相差4、5千元（當然，2.4 GHz版有更大SSD儲存空間，和兩個額外Thunderbolt 3 USB-C連接埠），看來MacBook Pro 2019確是值得考慮的入門之選。

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