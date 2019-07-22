攝影神器！日本免提式雨傘　遮風擋微雨擋太陽　空出手影相無難度

日本免提式陽傘！烈日當空不用擔遮，空出雙手影靚相無難度！日本奇趣家電品牌Thanko推出可以像背囊般掛在身上的陽傘，既能擋太陽，也能讓用家空出雙手來拍照！

夏天烈日當空，戶外開遮已非美白女士專利，因為陽光猛烈起上來，人人幾乎目不能視。戴帽、戴太陽眼鏡同開遮保持涼爽可以說很重要，是很多人都會做的防曬動作。但旅遊時如果一隻手需要擔遮，實在不便觀光攝影。Thanko推出完全免提式雨傘，能令人空出雙手來推行李、拍攝照片。

Thanko免提式雨傘名叫「My Shadow Brera」是像背囊般懸掛在兩肩上的遮陽傘，可令用家雙手完全自由。其形狀不是像一般雨傘般，而是左右兩側像斗篷或有帽衛衣般，大幅度展開，不會阻擋手臂做出大幅度活動。雨傘遮到大部份陽光，只是由於兩側開放關係，擋雨方面表現就打了拆扣。

戴帽可能使人悶熱，用免提式雨傘，不必擔心貼身問題，有助散熱涼爽，更適合炎熱的太陽下長時間工作。由於雙手完全自由，相信在建築地盤工作、釣魚或觀賞運動比賽睇波等需要雙手做事的情況下大派用場。

My Shadow Brera體積小巧，容易摺疊收起，更配有收納袋。使用簡單的鎖扣揹帶就能調較鬆緊度。

Thanko免提式雨傘名「My Shadow Brera」重562克，官方網店定價3,480日元（含稅），有興趣朋友可到此網頁了解更多。