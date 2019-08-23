日本亞馬遜AWS伺服器故障 機戰DD 艦B 龍珠Z…大量日系手遊玩唔到

亞馬遜 AMAZON AWS雲端伺服器在2019年8月23日中午開始出現大規模故障，使用AWS伺服的日系手遊如：《龍珠Z爆裂激戰》、《idol master sideM LIVE ON ST@GE！》、《碧藍航線》，甚至最新推出的《機戰 DD》，近20款作品均受影響，並在官方twiter發布消息，輕側load game時間拖長，更嚴重甚至無法開game。

據AWS官方解釋，今次是Amazon Elastic Compute Cloud (Tokyo)出問題，受影響的主要為日本國內服務，受影響的還包括一些日本社會平台以及購物網，暫未知何時搶修完成。雖然這樣說很不正確，但對很多人而言，亞馬遜死server的嚴重性，跟亞馬遜熱帶雨林火災一樣大，希望有關方面盡早修復完成吧。

亞瑪遜 AWS 日本官方twitter發布server故障消息。

受影響日本手機遊戲及相關通告



『誰ガ為のアルケミスト』、『メイプルストーリーＭ』、『アイドルマスター SideM LIVE ON ST@GE！【公式】』、『ブレイブ フロンティア』、『KOF'98 UM OL』、『シノアリス』、『ららマジ』、『駅メモ』、『逆転オセロニア』、『きららファンタジア』、 『グラフィティスマッシュ』、『ドラゴンネストM』、『ゴシックは魔法乙女』、『バンドリ！ガールズパーティ！』、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』、『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』、『シノアリス』、『スーパーロボット大戦DD』