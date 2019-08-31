831連登高登被DDoS攻擊！手機App無法連線　緊急自救瀏覽教學

數碼生活
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因着逃犯條例修訂風波，香港近日局勢緊張，LIHKG（連登）討論區成為不少市民熱論時政、傅播文宣之平台。豈料今日（8月31日）凌晨時份起，連登手機App斷斷續無法進入，到早上8至9時已完全不能進入，官方也於網頁版上公告連登服務器正受大型DDoS惡意攻擊中。高登討論區亦然，出現HTTP Error 503.2 – Service Unavailable問題。

6月起反修例運動令很多市民開始關注連登討。今（8月31日）早許8至9時起，連登和高登也不能連線瀏覽。LIHKG 連登網出現Cloudflare Error 502問題。而hkgolden 高登也出現HTTP Error 503.2 – Service Unavailable問題。

連登手機App無法連線。

高登手機App亦然（點擊放大圖片細睇）：

連登手機App及網頁，自昨夜起斷斷續續無法登入。相信經修復後，網頁版已再次連線回復正常；高登則連網頁版也無法連接（點擊放大圖片細睇）：

連登網主出公告，指伺服器正在承受前所未見的大型 DDoS 攻擊，目前正採取緊急措施中，用戶如無法正常使用 App，請嘗試使用手機網頁版。同時伺服器最新資訊會於LIHKG 官方社交媒體發佈。

網民估計「兩登」的Server Cloudfare正被黑客DDoS攻擊，相信今天仍會有持續問題發生。已有「連登仔」為保持交流園地，已主動遷移至Twitter及Reddit「避難」。

想繼續以手機緊貼連登討論區資訊，可以開啟手機版網頁瀏覽器如Safari和Chrome等，直接打入lihkg.com前往連登網站（點擊放大圖片細睇）：

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