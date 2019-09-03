二次元遊日打卡點 夢幻繪本風餐廳！2D咖啡室宛如走入漫畫食甜品

【二次元2D咖啡室 遊日打卡點】動漫大國日本不乏從二次元取靈感的食肆，好像Pokemon Cafe、Square Enix Cafe、Sailor Moon Cafe、Gundam Cafe和EVA居酒屋，雖然當中有些是限時營業，但都很出名。最近有間新開的「2D咖啡廳」並非以某套作品做題材，而是將「二次元」、「漫畫」的本質變成室內設計元素。只是睇相，已經覺得有做遊日打卡勝地的潛質。

8月在東京新開張的「2D咖啡廳」，鄰近新大久保安宿通，可說是對動漫畫二次元藝術形式的致敬。明明身處三維空間，卻有進入了平面繪本、漫畫世界中的感覺。

2D咖啡廳的內潢裝修運用了聰明的視覺錯覺技巧來愚弄顧客。門廊、窗口的裝飾似乎只有一隻顏色，地板，座椅和飯枱也是全白。然而實際上餐廳內幾乎所有用具都是雙色，雖然它們的表面純白，但邊緣都畫有柔和、不均勻的黑色條紋，呈現出如漫畫、繪本的草圖線條樣式。

又不能說整間咖啡室的設計都是立體扮平面，部份物件如花瓶、門戶和窗簾布，的確是人手畫上的平面藝術；只是在2D／3D的界線變得模糊下，越在意這處是三維地帶的話，就連那些手畫的平面物事也彷彿有種立體感了。

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看來生果刨冰（見上多圖）目前是新開業2D Cafe的主菜，官方IG可以見到好多款，或者是新張期間之故都是劃一定價1,250日元不含稅（約港幣90多元）。賣相雖然傳統穩陣，但由於周遭雪白的環境，令刨冰果盤格外突出，彩色顯眼。

飲品方面，IG上可以見到四款都是在日本當時得令的台式木薯珍珠飲品。日本人真的好迷珍珠，波霸珍珠奶茶自然唔少得，一杯定價650日元未含稅（約港幣50元）；其實不平，但考慮到珍珠熱潮在當地有幾癲，收這個價有市。

雖然餐牌未話很多花款可選擇，只能話2D Cafe齋打卡、Shopping完涼下冷氣抖陣都抵去。

2D Cafe / 2Dカフェ

地址：東京都新宿区百人町1‐7‐5

營業時間：上午11點至晚上11點

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