美少女吸電子煙吸爛肺險死　呼吸系統嚴重損傷IG上載雙肺掃描警世

吸食電子煙導致的健康問題，在不少發達國家漸漸獲得關注。各地已有眾多青少年因為吸食霧化電子煙（俗稱Vape）、加熱煙而引致肺部嚴重化學灼傷、肺炎甚至致命的個案。繼早前美國密西根州州底特律17歲男學生運動員因食電子煙而要做雙肺移植手術後，另一位19歲美國女學生也因相關病症而入院大修，更在Instagram上載傷痕累累的肺部CT掃描照片，告誡世人不要輕視電子煙對健康的害處。

美國疾病管制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）截至2019年11月13日統計資料顯示，美國已有多達2,100人因吸食電子煙或霧化電子煙相關產品而患上電子煙相關呼吸道／肺部損傷EVALI，更有42人喪生。

去年10月，密西根州底特律有位17歲男學生因相關疾病而急需接受雙肺移植，成為全球首個病例，引起廣泛關注（點擊放大圖片細睇詳情）：

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學生運動健將因電子煙損傷而要換肺的案例言猶在耳，美國19歲少女Claire Chung於個人Instagram上載自己的入院卧床病照和肺部電腦掃描照片，揭露電子煙害處。Chung指，當胸肺科醫生她的肺部電腦掃描，也不禁震驚得當場發出「嘩」的一聲，因為嚴重程度前所未見。

Claire Chung在2019年12月一直發高燒至104度，入急症室照X光初步診斷是輕微肺炎。可是情況遠比此複雜嚴重...（Claire Chung Instagram）

Claire Chung出事過程經過如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

Claire Chung在IG帖文中表示12月是她在畢業學年中唯一的休假時間，要是高燒發生在幾星期前或幾星期後，她不會有機會睇醫生接受診治，分分鐘病死。

Claire Chung兩則肺病帖獲網民瘋傳。不過有人不滿她對電子煙產品的批評。Claire Chung唯有再澄清先前的帖文是由個人生病感受出發，原本只想給親戚朋友看，勸他們注意電子煙對健康的潛在風險，她和醫生都無意明確指明是次肺損傷是哪一種電子煙產品造成（點擊放大圖片細睇詳情）：

來源：Claire Chung IG

《美國預防醫學雜誌》於2019年底發表首份有關電子煙對人體健康影響的長期研究報告。研究由2013年開始，訪問了3.2萬名美國成年人。剛開始，該3.2萬人都沒有患上肺部疾病迹象，但到2016年，吸食電子煙的人患慢性肺部疾病，包括哮喘、支氣管炎及肺氣腫等機會率，比沒有吸食電子煙的人高30%。研究又發現，傳統香煙與電子煙互相結合，患慢性肺病風險將提高2倍以上。

負責研究的Stanton Glantz表示，吸食電子煙可在短時間內令人患上肺部疾病，形容「電子煙本身是有害的（E-cigarettes are harmful on their own）」。Glantz又說，大部份吸食電子煙的成年人會繼續吸傳統煙，他們將同時面對吸傳統煙及吸食電子煙風險。

吸食電子煙五大害處（點擊放大圖片細睇詳情）：

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而在香港，去年已宣布將全面禁止電子煙，禁令會在立法會通過《2019 年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》並刊憲後6個月實施。根據政府建議，禁止電子煙、加熱煙等另類吸煙產品進口香港，旅客亦不可攜帶電子煙進入香港，一旦違例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

肺癌的徵狀（點擊放大圖片細睇詳情）：