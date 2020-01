美少女吸電子煙吸爛肺險死　呼吸系統嚴重損傷IG上載雙肺掃描警世

吸食電子煙導致的健康問題,在不少發達國家漸漸獲得關注。各地已有眾多青少年因為吸食霧化電子煙(俗稱Vape)、加熱煙而引致肺部嚴重化學灼傷、肺炎甚至致命的個案。繼早前美國密西根州州底特律17歲男學生運動員因食電子煙而要做雙肺移植手術後,另一位19歲美國女學生也因相關病症而入院大修,更在Instagram上載傷痕累累的肺部CT掃描照片,告誡世人不要輕視電子煙對健康的害處。

美國疾病管制及預防中心(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)截至2019年11月13日統計資料顯示,美國已有多達2,100人因吸食電子煙或霧化電子煙相關產品而患上電子煙相關呼吸道/肺部損傷EVALI,更有42人喪生。

去年10月,密西根州底特律有位17歲男學生因相關疾病而急需接受雙肺移植,成為全球首個病例,引起廣泛關注(點擊放大圖片細睇詳情):

學生運動健將因電子煙損傷而要換肺的案例言猶在耳,美國19歲少女Claire Chung於個人Instagram上載自己的入院卧床病照和肺部電腦掃描照片,揭露電子煙害處。Chung指,當胸肺科醫生她的肺部電腦掃描,也不禁震驚得當場發出「嘩」的一聲,因為嚴重程度前所未見。

Claire Chung在2019年12月一直發高燒至104度,入急症室照X光初步診斷是輕微肺炎。可是情況遠比此複雜嚴重...(Claire Chung Instagram)

Claire Chung出事過程經過如下(點擊放大圖片細睇詳情):

Claire Chung在IG帖文中表示12月是她在畢業學年中唯一的休假時間,要是高燒發生在幾星期前或幾星期後,她不會有機會睇醫生接受診治,分分鐘病死。

Claire Chung兩則肺病帖獲網民瘋傳。不過有人不滿她對電子煙產品的批評。Claire Chung唯有再澄清先前的帖文是由個人生病感受出發,原本只想給親戚朋友看,勸他們注意電子煙對健康的潛在風險,她和醫生都無意明確指明是次肺損傷是哪一種電子煙產品造成(點擊放大圖片細睇詳情):

《美國預防醫學雜誌》於2019年底發表首份有關電子煙對人體健康影響的長期研究報告。研究由2013年開始,訪問了3.2萬名美國成年人。剛開始,該3.2萬人都沒有患上肺部疾病迹象,但到2016年,吸食電子煙的人患慢性肺部疾病,包括哮喘、支氣管炎及肺氣腫等機會率,比沒有吸食電子煙的人高30%。研究又發現,傳統香煙與電子煙互相結合,患慢性肺病風險將提高2倍以上。

負責研究的Stanton Glantz表示,吸食電子煙可在短時間內令人患上肺部疾病,形容「電子煙本身是有害的(E-cigarettes are harmful on their own)」。Glantz又說,大部份吸食電子煙的成年人會繼續吸傳統煙,他們將同時面對吸傳統煙及吸食電子煙風險。

吸食電子煙五大害處(點擊放大圖片細睇詳情):

而在香港,去年已宣布將全面禁止電子煙,禁令會在立法會通過《2019 年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》並刊憲後6個月實施。根據政府建議,禁止電子煙、加熱煙等另類吸煙產品進口香港,旅客亦不可攜帶電子煙進入香港,一旦違例,最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

