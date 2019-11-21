電子煙致命日多　App Store下架相關應用程式　憂影響公眾健康？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【Apple下架電子煙App】電子煙相當流行，年輕人尤其鐘情霧化電子煙產品（Vape），皆因有多種口味選擇，吹煙圈好潮好型，不過其健康風險著實不比吸食傳統煙低。世界各地都出現不少因為吸食電子煙而引致肺部嚴重灼傷、肺炎甚至死亡的個案。由公共衛生健康課題角度出發電子煙確是充滿爭議，Apple或者因此宣佈將在App Store下架所有同電子煙相關的應用程式。

美國疾病管制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）指，截至今年11月13日美國已有多達2,100人因吸食電子煙或霧化電子煙相關產品而患上電子煙相關呼吸道／肺部損傷EVALI，更有42人喪生。上月密西根州底特律更有一位17歲少年因相關疾病而急需接受雙肺移植，成為全球首個病例而引起廣泛關注。

電子煙和霧化電子煙產品被認為跟流行肺損傷有關。（視覺中國）

Apple在公開聲明表示，美國疾病管制及預防中心至美國心臟協會（American Heart Association, AHA）的專家都將各種肺部損傷和死亡歸因於電子煙和霧化電子煙產品，並形容此類設備的傳播為公共衛生危機和「青年流行病」。因此Apple決定更新《 App Store審核指南》，移除App Store上所有鼓吹或推廣吸食電子煙的應用程式。

霧化電子煙產品（Vape）有多種口味選擇。（視覺中國）

Apple決定更新《 App Store審核指南》，移除App Store上所有鼓吹或推廣吸食電子煙的應用程式。（視覺中國）

Apple自今年6月起已停止審批緊電子煙相關的應用程式上架App Store。據悉在美國App Store，Apple是次下架前累計有181種跟電子煙相關的應用程式可供下載。儘管美國App Store從未容許直接透過應用程式銷售霧化電子煙盒，但有些apps協助電子煙民控制其吸食工具的溫度和燈光，還有一些apps提供關於vaping的新聞、社交網絡和遊戲。

相關文章：

吸食電子煙肺部疤痕累累　美17歲少年命危換雙肺　成全球首個病例

中國要求網店停止銷售電子煙　稱保護「未成年人身心健康」

Vape型電子煙深受年輕人喜愛。（視覺中國）

Apple發言人補充指，該公司審慎地經營App Store，使它成為一眾用戶尤其是青年用戶可以信賴的園地。因此Apple一直有評估應用程式，並參考最新證據以確定它們對用戶健康和福址的風險。現已於iPhone上安裝有關程式的用戶將可以繼續使用，只是一旦刪除了便不能重新下載。

記者於香港App Store上以「e-cig」、「e-cigarette」、「vape」、「vaper」和「電子煙」搜尋，發現得出的結果看到似乎已沒有電子煙品牌的官方app。以英文字眼搜尋得出的大部份都是跟戒煙和心肺健康相關的程式；然而以中文字眼搜尋，則找到零星的電子煙控制器兼社交網絡，以及電子煙產品的銷售平台（點擊放大圖片細睇）：

+7
+6
+5
Adobe限時優惠Creative Cloud全套6折訂購【Black Friday 2019】
傳警轉用中國製催淚彈後首次　環保署終公布10月二噁英數據
美國 Black Friday／Cyber Monday 2019 集運攻略、優惠全集
抖音 出 ByteDance 串流音樂 App　挑機 Apple Music 同 Spotify
Apple蘋果宣布12月2日有神秘活動發布會　是說這些嗎？
用Mac員工表現勝PC？IBM研究：成本及離職率更低
高達手機 OPPO Reno Ace Gundam 40周年版水貨到港　配件足賣靚價
Apple蘋果急推iOS 13.2.3更新　修正郵件等4大問題（附更新教學）
名校體育課結合AR技術　上堂玩手機第一身射擊遊戲分隊追逐練體能
Android 平價機預載 Apps 現大量漏洞　美國國土安全部爆大鑊
新加坡傳取消港人免簽待遇？其實「部份人」一直都要申請簽證
禁蘋果壟斷！德國立法要求開放iPhone NFC　蘋果：危害資安
小米投影儀青春版、空氣淨化器3、米家料理機、小黑板　香港登場
華為回應台灣禁令　新機沒再顯示「中國台灣」　台代理：定遵法令
Google Maps 終加入 3D 建築圖層設定、一鍵還原乾淨地圖
DITA DREAM XLS日本製超高格調單動圈耳機　開箱試聽報告
Black Friday 2019日本Amazon買書免運費！超筍優惠有特定條件！
吸食電子煙肺部疤痕累累　美17歲少年命危換雙肺　成全球首個病例
16 吋 MacBook Pro 拆解：證「新」鍵盤與數年前設計沒大分別
Black Friday 2019 Amazon 送香港免運費　即睇優惠訂貨教學
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。