電子煙致命日多　App Store下架相關應用程式　憂影響公眾健康？

【Apple下架電子煙App】電子煙相當流行，年輕人尤其鐘情霧化電子煙產品（Vape），皆因有多種口味選擇，吹煙圈好潮好型，不過其健康風險著實不比吸食傳統煙低。世界各地都出現不少因為吸食電子煙而引致肺部嚴重灼傷、肺炎甚至死亡的個案。由公共衛生健康課題角度出發電子煙確是充滿爭議，Apple或者因此宣佈將在App Store下架所有同電子煙相關的應用程式。

美國疾病管制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）指，截至今年11月13日美國已有多達2,100人因吸食電子煙或霧化電子煙相關產品而患上電子煙相關呼吸道／肺部損傷EVALI，更有42人喪生。上月密西根州底特律更有一位17歲少年因相關疾病而急需接受雙肺移植，成為全球首個病例而引起廣泛關注。

電子煙和霧化電子煙產品被認為跟流行肺損傷有關。（視覺中國）

Apple在公開聲明表示，美國疾病管制及預防中心至美國心臟協會（American Heart Association, AHA）的專家都將各種肺部損傷和死亡歸因於電子煙和霧化電子煙產品，並形容此類設備的傳播為公共衛生危機和「青年流行病」。因此Apple決定更新《 App Store審核指南》，移除App Store上所有鼓吹或推廣吸食電子煙的應用程式。

霧化電子煙產品（Vape）有多種口味選擇。（視覺中國）

Apple決定更新《 App Store審核指南》，移除App Store上所有鼓吹或推廣吸食電子煙的應用程式。（視覺中國）

Apple自今年6月起已停止審批緊電子煙相關的應用程式上架App Store。據悉在美國App Store，Apple是次下架前累計有181種跟電子煙相關的應用程式可供下載。儘管美國App Store從未容許直接透過應用程式銷售霧化電子煙盒，但有些apps協助電子煙民控制其吸食工具的溫度和燈光，還有一些apps提供關於vaping的新聞、社交網絡和遊戲。

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Vape型電子煙深受年輕人喜愛。（視覺中國）

Apple發言人補充指，該公司審慎地經營App Store，使它成為一眾用戶尤其是青年用戶可以信賴的園地。因此Apple一直有評估應用程式，並參考最新證據以確定它們對用戶健康和福址的風險。現已於iPhone上安裝有關程式的用戶將可以繼續使用，只是一旦刪除了便不能重新下載。

記者於香港App Store上以「e-cig」、「e-cigarette」、「vape」、「vaper」和「電子煙」搜尋，發現得出的結果看到似乎已沒有電子煙品牌的官方app。以英文字眼搜尋得出的大部份都是跟戒煙和心肺健康相關的程式；然而以中文字眼搜尋，則找到零星的電子煙控制器兼社交網絡，以及電子煙產品的銷售平台（點擊放大圖片細睇）：