Apple最強分析師預告2020年新品一文睇：高端耳機？物件追蹤器？

【Apple 2020年新品預告 完整看】iPhone、iPad同MacBook年年少不了新版，著名分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）也在其新報告預測Apple將於2020年上半年推出一些別開生面的新品：高端耳機、超寬頻物件追蹤器和非Air Power的無線充電器。

Apple 蘋果著名分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）新報告綜合了他預測的2020年上半年Apple新品：4.7吋iPhone（可能是iPhone SE 2）、新版iPad Pro、新版MacBook Pro／MacBook Air，以及一些別開生面的產品：首款應用超寬頻技術的物件追蹤器（可能名為AirTags）、非Air Power的新無線充電器和新高端耳機。

回顧郭明錤2019年10月說法（點擊放大圖片細睇詳情）：

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1. 4.7吋iPhone（或為iPhone SE 2）

回顧郭明錤2019年10月iPhone SE 2預測（點擊放大圖片細睇詳情）：

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2. 2020年新版iPad Pro

郭明錤預計，2020年新版iPad Pro有三鏡頭後置相機，支援3D感知以實現AR，預計於3月初發布。

回顧2019年預測。曾流傳雙鏡、三鏡兩種說法（點擊放大圖片細睇詳情）：

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3. 2020年新版MacBook Pro／MacBook Air

不論如何，2019年11月推出的16吋MacBook Pro已放棄問題多多的Butterfly Keyboard 蝴蝶式鍵盤，改回用剪刀式結構鍵盤，減少故障。剪刀式結構Magic Keyboard注定是2020年大勢所趨。即睇拆解：

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4. 超寬頻物件追蹤器（或叫AirTags）

2019年外媒MacRumors發現Apple在iOS 13代碼中使用類似Tile的物件追蹤標籤的證據，包括一個「AirTags」的潛在稱呼。回顧2019年9月情報（點擊放大圖片細睇詳情）：

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郭明錤預計Apple物件追蹤器AirTags或應用Ultra Wideband（UWB）超寬頻技術，更容易追查丟失的物品。（MacRumors）

不過，郭明錤認為Apple物件追蹤器AirTags將支援已在iPhone 11系列加入的Ultra Wideband 超寬頻技術，可能會令定位標籤的準確度比Bluetooth LE和Wi-Fi更高。

5. 高端耳機

郭明錤並未在報告提供任何有關這些耳機資料，只聲稱是藍牙耳機。彭博社 Bloomberg記者Mark Gurman於2019年1月曾報導，指Apple品牌的全罩頭戴式耳機正在開發，但會否擱置實屬未知，可能已藉Beats Solo Pro名義於11月推出。外媒MacRumors更發現了Apple開發Powerbeats4的證據。

Beats Solo Pro試玩（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Powerbeats4預測（點擊放大圖片細睇詳情）：

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6. 無線充電器

推算為小型無線充電墊。郭明錤並未分享更多細節。有可能是AirPower死灰復燃？也有可能是完全無關的新品？

AirPower當初公布時稱，可在任何角落為iPhone、Apple Watch、AirPods 2等，最多三個產品進行無線充電。（網上圖片）

由於技術質量未能達標問題，Apple在2019年3月放棄了備受期待的AirPower充電墊上市計劃。當年AirPower聲稱能夠同時為iPhone、Apple Watch和AirPods充電盒充電，無需考慮每個裝置在墊上的位置和是否跟iOS深度整合。回顧AirPower取消一事（點擊放大圖片細睇詳情）：

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郭明錤報告補充說，考慮到新型冠狀病毒爆發的武漢肺炎疫情，Apple最壞打算是推遲下半年新產品的鑑定和批量生產時間表：