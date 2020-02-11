【武漢肺炎】土耳其外科口罩50個賣$80有找？教你登記集體訂購

武漢肺炎肆虐導致口罩荒，港人四出撲口罩已成「日常」事。網上就有人發起集體訂購土耳其外科口罩（BFE>/=99%）和FFP2 (3M C112)口罩，其中外科口罩或可80元以下購得50個（連運費），有需要的話可先登記，方法內文詳述。

（網上圖片）

發起人指出，由於生産商只做大額訂單，現時購買流程是先留下聯絡資料及訂購數量，他們會因應回覆數量再看生產商是否接單，以及運費如何計算，「現階段毋須付款」，周六（2月15日）晚上11時59分截止。

登記方法如下：（點小圖放大看）

登記網頁：按此

telegram：按此

發起人估計，外科口罩35元一盒50個（未計運費），FFP2（3M c112）則一個70元（未計運費）。不過發起人指出，若最後外科口罩訂購數量連運費未能做到一盒80元以下，會考慮終止採。

發起人又說，由於仍有多人落訂，將考慮分批處理，若生產商有現貨，登記人會在付款後一至兩星期收到貨物，否則等候時間會長一些。

（網上圖片）

美國Litepak醫療口罩低至40元20個 教你網上登記

另外，商店SRSWorks從美國購得約25,000個Litepak醫療口罩（約1250包，20個一包），可過濾病毒、細菌、花粉、過敏原、煙霧等，部份留給持長者咭長者及醫管局證件（HA咭）的前線醫護優先抽籤購買，餘下以抽籤方式出售，每位中籤者可購買一包（20個，70元）；如抽中者以長者咭或HA咭號碼登記，則售40元。

登記抽籤方法：（點小圖放大看）

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登記網址：http://bit.ly/2UxTeWf

是次登記即日起至2月11日，即2月12日截止。SRSWorks指出，口罩會以空運送港，最快2月14號到貨，呼籲留意Facebook 專頁、Telegram （srsworks）及電郵通知公布抽籤結果。

不過提提大家，網上訂購口罩要注意風險，基於現時疫情狀況加劇，各地政府都可能隨時限制口罩出境，如遇上當地政府發出即時禁制令或限制令，如要先付款後到貨，更要格外留神，以免墮入騙案招致損失。